Carta dirigida a la secta de Amlovers

Estimados Amlovers: Siempre he respetado a todas las personas que le van a las Chivas, al América, a Pumas y que no le van a mi equipo León.

Siempre he respetado a todas las mujeres que odian las películas de trancazos y espionaje. También me he llevado superbién con priístas, morenistas, panistas, perredistas, y Movimiento Ciudadano.

Es más, también me he llevado muy bien con personas que son del Verde NO Ecologista.

También he tenido la fortuna de haber hecho campañas para el PRI, el Verde, el PAN y el del Trabajo. Siempre con mucha cordialidad.

Pero lo que no he entendido hasta el día de hoy es ese amor que le tienen al Presidente cuando lo único que les ha dado, han sido dádivas para que lo quieran y voten por su partido.

Un Presidente que sigue en campaña y que los tiene bajo su puño con el dinero para sobornarlos. Ya saben, como si fueran pajaritos que les echa alpiste o caballos dándoles su zanahoria.

Y es por esta razón que les dedico mi Carta Semanal. Para comentarles que yo los respeto. Que respeto su amor ciego al Presidente.

Y digo amor ciego, porque si tuvieran sus ojos abiertos, tal vez no lo amarían tanto.

Los respeto porque son una secta leal y amorosa. Basta verlos el miércoles: Acarreados, su torta, su refresco, sus matracas y sus chicles al tradicional estilo del viejo PRI.

Bastaba ver sus caras de borreguitos felices cuando ustedes escuchaban a su Mesías contarles todas sus historietas de éxito cuando neta neta han sido historias de terror llena de MENTIRAS. Les doy un ejemplo:

El Presidente les mintió cuando les dijo que las medicinas ya iban a llegar y que no habían llegado por culpa de Peña. Mentira grave.

Las medicinas no han llegado porque sus colaboradores son unas bestias que no tienen idea de lo que hacen. Y como en cada informe, aprovechó el miércoles durante su 83avo sermón, para mentirles con toda la simpatía que tiene para que ustedes caigan como borreguitos y le aplaudan, le echen porras y terminen llorando de alegría.

También volvió a MENTIRLES cuando les dijo que el País iba de maravilla. Cuando la ÚNICA REALIDAD es que el País va como el Titanic: hundiéndose poco a poco.

Y como yo ni quiero ser presidente ni nada por el estilo, les voy a soltar las siguientes NETAS del gobierno de su adorado Mesías:

En 3 años, esto es lo que ha pasado. Iré de más a menos: Más homicidios, más defunciones 650,000 por COVID-19 (SEGUNDO país en el mundo) y 105,537 homicidios dolosos (casi el triple del gobierno de Peña Nieto).

Hay más pobres, más desigualdad, más inflación, más relaciones con países gobernados por los asquerosos dictadores, más asignaciones directas, más MILITARISMO, más PROPAGANDA, más periodistas asesinados, más FEMINICIDIOS, más desaparecidos, más MENTIRAS, más DEUDA PÚBLICA, y más consultas más falsas que una moneda de 43 centavos.

Ahora, vayamos a lo MENOS: Tenemos menos SEGURIDAD, menos MEDICAMENTOS, cero CRECIMIENTO, cero LIBERTAD DE PRENSA, menos autonomía de los 3 poderes, menos ESTANCIAS INFANTILES, menos LEGALIDAD, por supuesto menos SERIEDAD, y desgraciadamente, menos RELACIONES EXTERIORES.

Esta es la neta neta. Vamos de horror. Desgraciadamente para mí, yo sé que ustedes no me van a creer.

Está bien. Solamente deseo que con esta Carta Semanal, uno de ustedes me crea. Si existe ese milagro, Morena tendrá un voto menos. Porque lo que a mí sí me queda claro es que para ustedes al igual que su Mesías, lo de MÁS es lo de MENOS.

