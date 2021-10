Carta dirigida a los jueces Delgadillo Padierna y Villar Ceballos

Prólogo dirigido al gobernador de Hidalgo. Gobernador Fayad: ¿Le puede explicar a las bases priistas qué carajos estaba usted haciendo al aplaudir al senador Julio Menchaca, candidato a la gubernatura de su estado por Morena? ¿Acaso es su primo, medio hermano o mejor amigo? O ¿ya chaqueteó y traicionó al partido de su vida? Es usted igualito a Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca. ¡Qué asco me dan!

Detestables Jueces: Hace cuatro años admiré mucho a la licenciada María de los Ángeles Fromow porque, por fin, después de tanto trabajo en toda la República, había terminado por encargo de Peña Nieto, su proyecto del nuevo Sistema de Justicia Penal.

Un proyecto que por fin hacía justicia a las y los mexicanos.

Desgraciadamente, cuando Andrés Manuel tomó posesión como presidente de la República, hizo una porquería de ese magnífico proyecto.

La razón por las que les escribo mi Carta Semanal es para preguntarles ¿por qué tanta saña contra Rosario Robles?

Tengo claro que son unos COBARDES porque no tienen los pantalones como otros jueces honestos de rechazar la petición del gobierno federal de irse con todo contra Rosario.

También me queda claro que han VIOLADO la ley como tantos funcionarios lo hacen.

Sigo… También está clarísimo que son unos MENTIROSOS al plantear las razones del porqué se tenía que quedar Rosario detenida.

Tampoco me confunde lo transa que es usted, juez Delgadillo Padierna, al falsificar una licencia de la Sra. Robles. Es usted tan obvio que ni siquiera se enteró que la segunda licencia que falsificó traía una dirección que no existe en toda la ciudad. Así es, inepto juez. La avenida Tennyson existe nada más en la colonia Polanco. No en una colonia inexistente.

Al día de hoy sigo sin entender por qué ustedes dos, dijeron que la Sra. Robles no podía salir del reclusorio porque era un gran riesgo que la Sra. Robles se pueda fugar.

¿De verdad lo creen? ¿De verdad creen en esa estupidez? ¿Sobre todo cuando la Sra. Robles cortó sus vacaciones con su hija Mariana para presentarse al juzgado? Dudo mucho que lo crean.

Lo que sí me queda clarísimo es que todo este circo fue armado desde arriba. Me sabe a una venganza de nuestro presidente por el capítulo de las ligas de Bejarano (tío de usted, juez Delgadillo). Me sabe a una terrible consigna para que Rosario no salga. Me sabe a una mala leche impresionante de parte de ustedes.

Porque la verdad, la Sra. Robles ni debía haber estado en la cárcel y con que le hubieran quitado su pasaporte, habría salido de ese asqueroso lugar.

Y para mi público que no está enterado, les platico una minihistoria:

¿Sabían que antes de que le llegaran los papeles al juez Villar Ceballos, estos papeles habían sido revisados para enviarle recomendaciones a esa basura de juez?

¿Y sabían que estos 4 jueces HONESTOS por UNANIMIDAD le recomendaron a este juez que NO HABÍA RAZÓN PARA QUE LA SEÑORA ROBLES SE DEBA QUEDAR UN SOLO DÍA MÁS EN EL RECLUSORIO?

¿Y QUE SU RECOMENDACIÓN ERA QUE LA LIBERE INMEDIATAMENTE?

¿Y saben lo que hizo este sinvergüenza juez? No le hizo caso a estos 4 jueces y no le concedió la libertad.

Por último, basuras de jueces, les hago una pregunta:

¿Cómo se sienten cuando se ven en el espejo? ¿Cuándo ven a los ojos a su mujer? ¿A sus hijos? ¿A sus amigos?

¿Y a Dios?

Son otra VERGÜENZA PARA MÉXICO.

¡Me dan asco!

