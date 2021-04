Carta dirigida a mi tocayo Loret (Sigue cabalgando)

Tocayo Querido: Hace muchos años leí un libro donde un periodista entrevistaba al Dalai Lama. En ese libro, el Dalai nos platicaba una serie de pensamientos que me marcaron muy profundo.

En esta Carta Semanal, no se trata de platicarte mis sensaciones del libro, sino mencionarte probablemente uno de sus pensamientos más profundos que me marcaron para toda mi vida.

Te lo comparto. El Dalai decía lo siguiente: "En el calendario del mundo occidental no deberían existir 2 días: AYER Y MAÑANA".

Es obvio que no tengo mucho que profundizar.

AYER Y MAÑANA…

La razón por la cual decidí escribirte mi Carta Semanal es para reflexionar ¿por qué el presidente en la mañanera te denunció por el reportaje que hiciste hace 16 años, donde la PGR detuvo a Florence Cassez y su novio en un supershow montado por la propia Procuraduría?

Tocayo:El presidente ¡te sacó un reportaje que hiciste hace 16 AÑOS y que para el colmo, 4 días después demostraste que ese show fue fabricado por la misma PGR!

Todo porque has denunciado públicamente las MENTIRAS, TRANSAS y CORRUPTELAS DE SU GABINETE.

Y mis preguntas que quiero compartir contigo son ¿por qué un presidente dedica cada mañanera a echarle la culpa a alguien que lo molesta?

Y ¿por qué el presidente CASI NUNCA HABLA CON LA VERDAD? Y lo más cómico: ¿por qué el presidente te quiso madrear por algo que hiciste hace 16 años?

Yo, lo tengo muy claro:

Desde el primer día de su gobierno, nuestro presidente se la ha pasado echándole la culpa al pasado para justificar sus errores y sus ineptitudes. (Nunca ha leído al Dalai Lama)

No solo el presidente sino el resto de su gabinete, diputados, y gobernadores. (Tampoco ellos lo han leído)

Te juro tocayo que nunca en mi vida había visto algo así. Usar las mañaneras para mentir, difamar y echarle la culpa a alguien.

Eso de llevar más de 45,000 MENTIRAS en 2 años y medio es un problema que ni el mismo Kafka podría solucionar.

Y te aclaro una cosa tocayo: Yo he mentido. De chiquito cuando mi mamá me regañaba, le echaba la culpa a Manuel –mi hermano mayor– o a mis amiguitos.

Pero ya mayorcito hasta al día de hoy, he aceptado cuando me equivoco y lo corrijo. Y si ofendí a alguien, me disculpo. Eso sí… Jamás le echo la culpa a mi pasado.

Pasado que nuestro presidente ha bautizado y puesto nombres como Neoliberales, Fifís, Chairos, Pueblo Bueno, Nuestros Enemigos, Calderón, Peña Nieto, Salinas, Conservadores, etc.etc.

En fin tocayo querido, así está el rollo. La 4T, ¡NUNCA SERÁ CULPABLE DE NADA! aunque nuestro presidente lleve más de 45,000 MENTIRAS en dos años y medio.

Para la 4T es mejor producir un show cada mañana y callar la caída de 12 MILLONES DE EMPLEOS, el medio millón de muertos por la pandemia, la caída en la economía, la falta de 130 MILLONES DE VACUNAS, etc. etc., que hablar con la verdad.

Desgraciadamente, nuestro presidente NO SALIÓ ESTADISTA. SIGUIÓ DE CANDIDATO.

Porque un estadista, en lugar de echarle la culpa a todos, hubiera unido a su país y hubiera resuelto los problemas.

DÍA A DÍA.

Sin echarle la culpa a nadie.

Es una lástima, tocayo, que un presidente que haya ganado con tanta holgura continúe actuando como candidato en lugar de ESTADISTA.

Un abrazo.

