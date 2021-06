Carta dirigida a mis cuates (Ya saben quién, sigue en Neptuno)

Mis Queridos Brothers: día de flojera. Día de que aquí en México no pasa nada.

Y otra mañanera.

Y además, otro día escribiendo mi Carta Semanal.

Y aunque no me crean, es muy difícil escribir un artículo cuando estamos viviendo en un país donde –según nuestro presidente– gracias a Dios no pasa nada.

De hecho, estamos viviendo en un país que está mejor que nunca. Aquí en México, todo es felicidad y todo está en paz.

¿Y cómo escribir una crítica a nuestro gobierno cuando tenemos un "Bombón" de presidente?

México Lindo y Querido:

Estamos muy contentos y aunque el "Bombón" de nuestro presi diga una cosa en las mañaneras y la realidad sea otra, no hay problema, sus datos son y serán siempre los correctos.

Les daré unos ejemplos para que se rían y se pongan de buen humor:

Este mes, se ha vuelto a romper el récord con más asesinatos en nuestro país y nuestro presi… Chitón… Ni siquiera lo menciona…

Entramos al semáforo verde cuando en este mes, se vuelven a incrementar los decesos por el COVID-19.

Y en lugar de abordar este tema en la mañanera, nuestro presi prefiere platicarnos que cuando se vaya a La Chingada (su rancho), ya no volverá hablar de política.

El desempleo se incrementó con otros 500 mil mexicanos. ¿Y nuestro presi? Bien gracias.

"Bombis" prefiere hablar de las elecciones en lugar de darnos la solución a esta tragedia.

¿Y qué decir de López-Gatell? ¡No manchen! ¡¡¡Le acaba de asignar más chamba a su subsecretaría de basura!!! Porque esta bestia ha hecho tan extraordinario trabajo con la pandemia en la que nada más se han muerto 600 mil personas que, por supuesto, ¡se lo merece!

Y otra vez…

¡¡No remanchen!!

Güeyes:

¡¡Este 15 de septiembre "Bombón" va a rifar un palco en el Estadio Azteca y unas casas decomisadas a los narcos!! ¿A poco no está chido?

Imagínense que un güey de Hermosillo ¡¡se gane el palco!!

¿O que un ciudadano humilde en Mérida se gane una casa del narco en Colima y ni siquiera tenga lana para su mantenimiento?

¿No está genial?

Les juro que esta rifa me gusta más que la del avión.

Porque sin duda, es mucho más seria.

Porque a diferencia del avión, sabíamos desde el primer día que esa rifa era una mamada.

Ya que, por supuesto, nunca iba a entregar el avión.

¿Pero esta?

¡Esta sí es rifa!

Y mientras llega el 15 de septiembre, seguiremos viviendo en el país de aquí no pasa nada. Seguiremos viviendo felices, felices y muy felices.

Y como remate:

¿Se enteraron que nuestra adorada regente de nuestra ciudad, la Sra. Claudia Sheinbaum, siendo tan políticamente incorrecta, ya dijo que NO VA A RECIBIR a las y los alcaldes de la oposición que ganaron en esta elección?

¿A poco no es de risa? ¿No me digan que este gobierno de la ciudad no es un chiste y unas basuras de cuarta?

Pero, en fin, mis queridos brothers. Los tengo que dejar. Me tengo que ir a lavar los dientes e irme a dormir.

Porque sino mañana no me levanto a tiempo y me puedo perder la Isla de la Fantasía…

¡Perdón! La mañanera del "Bombón".

