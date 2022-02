Carta dirigida a nuestros amigos panameños (¡Perdón!)

Estimados amigos panameños: el motivo de escribirles mi Carta Semanal es para DISCULPARME con todos ustedes por la ridiculez que estamos haciendo por la necedad de nuestro Presidente de nombrar como embajadores a 2 INEPTOS que no cumplen con lo más mínimo de los requisitos básicos para cubrir esa posición.

Las credenciales del primer candidato nominado y RECHAZADO por ustedes eran que es un dizque historiador y también que es el SEGUNDO historiador más experto en Pancho Villa. (Imagínense...).

Además de CERO EXPERIENCIA en el mundo diplomático.

También, parece ser que tiene una especialidad en ACOSO al sexo femenino.

Me dio mucho gusto que lo hayan rechazado porque así nuestro Presidente se queda con un excelso asesor.

Este tipo da pena ajena y según la rumorología de su postulación, es que este doctor fue postulado por las influencias en las altas esferas allá en Palacio. Porque para este gobierno, el talento no es importante. Los amigos lo son.

En esencia, que bueno que no lo aceptaron.

Ahora, vayamos con la segunda nominada: en primer lugar, esta designación se debe a una broma machista de nuestro Presidente. Él no acepta un no como respuesta de ningún gobierno excepto con Trump. Y para muestra, nuestro presidente recomienda a una actriz cómica que no hace reír ni a las hienas.

Amargada, resentida y un poco enfermita, la obligan a decir una cantidad de idioteces como no tienen idea. Esta "comediante" tiene diarrea oral al igual que alguien allá muy arriba en Palacio. Y de verdad espero de todo corazón que también la rechacen.

Cambiando de tema, quisiera nombrarles algunos personajes que nos han representado en diferentes países del mundo con una enorme dignidad y un enorme orgullo y una extraordinaria preparación: Carlos Fuentes, Octavio Paz, don Alfonso García Robles, Mariclaire Acosta, don Adolfo Aguilar Zinser, Víctor y Miguel Alessio Robles, Francisco Javier Alejo, Enrique Berruga, Juan José Bremer, Antonio Carrillo Flores, Jorge Castañeda, Isidro Fabela, don Víctor Flores Olea, Sandra Fuentes, Beatriz Paredes y otros 100 DISTINGUIDOS EMBAJADORES MÁS.

¿Verdad que las comparaciones NO SON ODIOSAS?

Como se darán cuenta, amigos míos, estos dos personajes que nuestro presidente les quiso imponer no tienen ni la categoría, ni la preparación, ni la educación, ni la ética para compararse con estos figurones que acabo de presentar.

Amigos panameños, les tengo que agregar otra historia de nuestro Presidente: Sin deberla ni tenerla, también nos peleamos con España.

Imagínense nada más que nuestro Presi quería que España nos pida DISCULPAS por habernos conquistado. Obviamente, que los españoles nos batearon y hasta el día de hoy, se siguen burlando de las ocurrencias de nuestro gobierno.

Afortunadamente, el amor entre nosotros y ustedes y el amor entre nosotros y los españoles sigue muy firme y consolidado.

Por último, amigos panameños: A nombre de todos nosotros aquí en México, les pedimos PERDÓN por esta RIDICULEZ. Es que saben, amigos, muchas veces, nuestro Presidente…

¡NO SABE LO QUE HACE!

