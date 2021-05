Carta dirigida a quienes resulten responsables (Son unos idiotas)

Prólogo 1: Mi más sentido pésame a todos los familiares de los desaparecidos o heridos en el accidente de la Línea 12 del Metro. Esta terrible desgracia NO HUBIERA SUCEDIDO, SI OTRO PARTIDO ESTUVIERA GOBERNANDO NUESTRA CIUDAD.

Detestables Idiotas: Les escribo mi Carta Semanal con mucha rabia, con mucho enojo y con una enorme tristeza. Solamente unos ineptos como ustedes de Morena no evitaron esta desgracia que ya estaba anunciada. Ustedes saben mejor que nadie, que esta Crónica de 25 muertes anunciadas iba a suceder si ustedes no le daban el mantenimiento correcto a los puentes y a las vías.

Ustedes mejor que nadie, sabían a la perfección que los trenes que compró el mozo de Ebrard —Mario Delgado— cuando este era jefe de Gobierno, no iban a servir para nada porque tenían una medida diferente al grosor de las vías.

Ustedes sabían mejor que nadie que el diseñador de las estructuras de ese tramo fue el INEPTO, CORRUPTO, SOBERBIO Y BROTHER DEL presidente Ing. Rioboo.

Ustedes mejor que nadie sabían que cuando Ebrard fue jefe de Gobierno, tenía prisa por terminar la obra.

También sabían que los carros que compró el mozo de Ebrard provenían de China y NO DE FRANCIA. Todo, para que Ebrard se lleve los aplausos ANTES DE TERMINAR SU MANDATO.

Ustedes también sabían que el siguiente jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera le había dejado POR ESCRITO a la señora Sheinbaum los detalles y peligros que significaban transportarse en la "Línea Dorada".

Y también saben que el secretario Ebrard emigró 5 años a París para HUIR de las denuncias que se le venían por las irregularidades en la famosa línea dorada.

También ustedes saben MEJOR QUE NADIE, que desde octubre del año pasado, las estructuras de los puentes del Metro se estaban pandeando ¡Y NO HICIERON NADA AL RESPECTO! ¡NADA!

En resumen, esta es en esencia la historia de la tragedia.

Por culpa de Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, el alcalde de Tláhuac, Raymundo Martínez, y la Asamblea de la Ciudad de México por no haber soltado la lana para el dichoso mantenimiento.

Por cierto, TODOS ELLOS DE MORENA. ¡TODOS!

Estimados lectores: está en esencia es la verdad. Por culpa de estos sucedió una tragedia que ¡SE PUDO HABER EVITADO!

Y ahora, estimados lectores, veamos lo que se viene:

Populismo del presidente PROTEGIENDO a Marcelo, Claudia y Delgado. Como siempre, LE VA A ECHAR LA CULPA A ALGÚN NEOLIBERAL.

El presidente no volverá a tocar el tema a partir del lunes. Para él, todo seguirá siendo maravilloso, seguirá en campaña valiéndole madres no respetar la ley.

Claudia Sheinbaum traerá a una compañía noruega que analizará la razón del accidente.

¿El culpable? Lo más seguro que será el cemento. ¡¡Ahhhh!! Y también les va a pagar los gastos de la funeraria a las familias que sufrieron una pérdida.

Ebrard calladito se verá más bonito y seguirá haciendo su papel de secretario de Salud-exsecretario-secretario de Relaciones exteriores porque no tenemos ninguna relación con el mundo.

Mario Delgado: "Yo no fui. Fue Teté". El delegado de Tláhuac: "Me vale madres, yo ya me voy".

Y la Asamblea de Morena que se va a querer reelegir, ojalá y vaya a perder.

Así va a estar el entorno. Igualito que los últimos 3 años. Y, por último, si me preguntan: ¿Qué debería hacer el Presidente? Yo les diría que ¡¡Correr a los 4 a patadas!!

Pero… Tenemos un pero... No tenemos presidente. Tenemos candidato.