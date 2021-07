Carta dirigida al INE (Seguro no voy a ir a votar)

Prólogo: Sr. Presidente, con todo respeto ni EL UNIVERSAL, El Gran Diario de México, en el cual me siento muy honrado en colaborar, ni mi mamá (QEPD), ni como tampoco en toda mi vida, NADIE me ha dicho qué o no escribir. Y que por supuesto mientras viva en un país donde la LIBERTAD DE EXPRESIÓN SEA RESPETADA, seguiré escribiendo mi opinión.

Y cuando esta libertad deje de existir, esté seguro de que seguiré escribiendo con más fuerza que nunca los ideales de la democracia.

Presidente: Gracias por respetar la LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

Estimada INE: Fíjate que el día de ayer, entrando a la casa de ustedes, me encontré en la puerta de la casa de mis vecinos a una señorita superamable del INE buscando un secretario para la casilla donde nos toca votar. La pobre señorita llevaba 3 cuadras con puras negativas. Entonces, la señorita se acerca a mí y me pide que si quisiera ser ese secretario.

Por supuesto que la rechacé al igual que toda la colonia la iba a rechazar. Me comentó que lo entendía y que iba a seguir buscando. Le deseé la mejor de las suertes y se fue. Después que se despidió, entré a la casa de ustedes y me dije: "Carlos: Ya tenemos Carta Semanal para el jueves". Y este es el motivo de escribirles mi Carta.

Les platico: Tengo la percepción de lo siguiente. Para no informarnos que en 6 meses nada más llevamos 18.6 millones de vacunados con una sola dosis, 24.4 millones de mexicanos vacunados con las 2 dosis, para no decirnos que este promedio de los primeros seis meses, es de 34% comparado con 72% de vacunados en Ecuador o 78% en Chile u 84% en Reino Unido. Y para no informarnos que para que los 82.9 millones de mexicanos que faltan para estar vacunados lo estarán en el proceso de UN AÑO. Y para no informarnos, que 1700 niños con cáncer han fallecido por falta de medicinas. Y para no informarnos que, por TERCER AÑO CONSECUTIVO, el gobierno ha vuelto a romper el récord de más muertes violentas en toda la historia moderna en nuestro país. Y para no decirnos que la peor estupidez será obligar a regresar a la escuela a los niños sin que estén vacunados.

Y para no decirnos que tenemos 14% de desempleo. Y para no decirnos que su Tren Maya está acabando con el ecosistema. Y para no decirnos que la bajada de calificación a Pemex de parte de Moody's es correcta. Y para no decirnos que el mundo se burla de ÉL por su última ocurrencia de crear una nueva OEA. Y para no hablarnos del enorme RIDÍCULO de nuestros atletas olímpicos en estos Juegos en Tokio, nuestro presidente creó este distractor.

¿Por qué distractor? Muy fácil. Porque esta consulta es ABSOLUTAMENTE IRRELEVANTE. ¡ABSOLUTAMENTE! Porque a nadie se le pregunta si quieren que se aplique o no la ley.

Porque la ley se aplica cuando se debe aplicar. Se aplica con pruebas, testigos etc.

Y ya para terminar, les mando mi pronóstico: votará 18% de los borreguitos de Morena y del presidente. De ese 18%, 93.9% SÍ QUIERE que se enjuicien a los presidentes (aunque por supuesto eso no dice el trabalenguas de la pregunta).

El presidente le echará la culpa al INE, al Tribunal Electoral, a los conservadores, a la clase media, a las mujeres, a los periodistas, a los empresarios, a Superman, a La Llorona, al Charro Negro y al Gato con Botas.

Aunque no se preocupen… Les voy a decir un secreto: el presidente ya sabe que esta broma va a ser otro ESTRUENDOSO FRACASO de su gobierno. ¿El costo de esta estupidez? 500 millones de pesos. Y cómo el dinero no es suyo… Pues a seguir tirándolo a la basura.