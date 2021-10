Carta dirigida al público de México(Por favor... ¡no le crean a los anuncios de Morena!)

PRÓLOGO ÚNICO.

Lamento mucho la cerdada que este juez CORRUPTO llamado Ganther Alejandro Villar Ceballos le hizo a Rosario Robles.

Con esta decisión me he dado cuenta de que el Estado de Derecho NO EXISTE en nuestro país.

Que todavía existe un sinfín de jueces corruptos.

Y que todavía existe un sinfín de jueces ineptos, como este juez que no le dio la libertad a Rosario Robles con la excusa de que se podía escapar.

Pensar que si le quita el pasaporte, la Sra. Robles ya no se podía escapar…

Esa fue la excusa.

Presidente López: Cuidado con las venganzas. Se le pueden revertir en 2 años, 11 meses y 12 días.

Estimados Amigos:

El miércoles por la tarde y por pura casualidad escuché una verdadera BASURA de un anuncio de porquería sobre los beneficios que nos traerá la contrarreforma energética.

Les juro que tuve que parar mi coche y esperar a que la náusea que me dio por escuchar esta ESTUPIDEZ se me pasara.

Y como muchos de ustedes no lo han escuchado, se los voy a enseñar y después les doy mi opinión.

El audio de esta IDIOTEZ dice literalmente:

Voz de locutora:

La electricidad era TUYA, Te la estamos devolviendo.

Hemos renegociado contratos de empresas que desfalcaban las finanzas de la CFE.

Le estamos dando prioridad a nuestras hidroeléctricas que generan la energía más barata y limpia.

Y dignificamos las condiciones de esos trabajadores.

Evitamos que los promotores de la reforma energética sigan imponiendo a México sus condiciones que estaban subiendo los costos de la luz.

La electricidad era TUYA.

¡Te la vamos a devolver!

Este es el texto de la típica PROPAGANDA BURDA que he visto en toda mi vida.

¿Por qué propaganda?

Muy fácil.

Es para ENGAÑAR AL PAÍS.

Porque son MENTIRAS POPULISTAS para que el pueblo menos preparado de nuestro país le crea.

Acuérdense que cada mañana de la semana tenemos al populista más MENTIROSO en Latinoamérica.

Ahora, analicemos el texto:

La electricidad era tuya, te la estamos devolviendo.

¡¡¡¡NO ES CIERTO!!!! La electricidad ¡NUNCA HA SIDO NUESTRA!

Cada bimestre, TODOS LOS MEXICANOS PAGAMOS nuestros recibos para que no nos la corten.

Si fuera nuestra, obviamente que nunca la pagaríamos ni tampoco nos cortarían la luz como lo hicieron en Tabasco.

Sigamos:

Hemos renegociado contratos de empresas que desfalcaban las finanzas de la CFE.

Otra MENTIRA POPULISTA.

Por supuesto que no han negociado con nadie.

Lo que sí ha hecho el enano de Manuel Bartlett ha sido AMENAZAR a las empresas que están generando energías MÁS LIMPIAS Y MÁS BARATA.

Aquí viene la MARIHUANADA Y MENTIRA MÁXIMA DEL TEXTO:

Le estamos dando prioridad a nuestra energía e hidroeléctricas que generan la energía más barata y limpia.

¿Qué CERDOS VERDAD?

Cuando lo ÚNICO que saben es construir refinerías, energías SUCIAS y por supuesto ¡LAS MÁS CARAS!

Y siguen las mentiras…

Y dignificamos las condiciones de los trabajadores.

Otra MENTIRA.

¿Saben por qué fue la bronca en Dos Bocas entre los dos sindicatos?

PORQUE EL GOBIERNO FEDERAL ENCABEZADA POR LA CORRUPTA E INEPTA DE ROCÍO NAHLE, LOS TRATA PEOR QUE A LOS ESCLAVOS que construían las PIRÁMIDES DE EGIPTO.

Así es, amigos.

Los tratan del nabo.

Luego viene un bla bla bla lleno de mentiras atacando a los empresarios.

Y termina la PROPAGANDA POPULISTA:

La electricidad era tuya.

Te la vamos a devolver.

No es cierto,

Ni la electricidad será nuestra y ni nos la van a devolver.

Por favor, amigos mexicanos:

No le crean a esta basura de gobierno.

Nos quiere socializar.

Y si no me creen, ahí está la prueba contra Rosario Robles.

Y hay que tener mucho cuidado.

Porque en México ya se PERDIÓ EL ESTADO DE DERECHO Y TE PUEDEN METER A LA CÁRCEL A TI O A TI COMO EN LOS VIEJOS TIEMPOS DE LOS AÑOS 70.

