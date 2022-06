Una cátedra "urbi et orbi" ofreció desde su púlpito mañanero el presidente López sobre los "errores" que están cometiendo en países como Estados Unidos al apostarle al auto eléctrico y no al petróleo. Postula el Sr. López que debido a esa "mala apuesta" es que hoy está tan cara la gasolina en Estados Unidos.

Seguros estamos que en estos precisos momentos el Presidente norteamericano Joe Biden está fustigando a sus asesores por no haberle informado correctamente cuál era la estrategia correcta. ¡Si sólo hubiese sabido, habría -seguramente- seguido los pasos de su homólogo mexicano, experto en ese y muchos otros temas de actualidad!

Y, casi simultáneamente, el emprendedor y actualmente hombre más rico del mundo, ELON MUSK, ha de estar rematando sus acciones de TESLA al percatarse de que sus cuantiosas inversiones a favor del auto eléctrico eran la estrategia errada, como se lo señala con índice de fuego el señor López, Presidente de México por Gracia del Pueblo Bueno y Sabio.

No queriendo estropearle al Presidente los ecos y retroalimentaciones positivas y felicitaciones que ha de estar recibiendo (siendo la primera de la Sra. Sheinbaum, sin duda) respecto a su cátedra magistral, nos gustaría saber, por ejemplo, por qué le preocupa tanto al Presidente de México el precio de la gasolina en Estados Unidos, PERO NO el PRECIO DEL AGUACATE EN MÉXICO, o el de la electricidad, o el del gas natural, o el del huevo, la papa, el maíz y muchos otros alimentos que, por si él no lo sabía, andan por las nubes.

Si la gasolina está cara en Estados Unidos es un problema que atañe a los norteamericanos; en todo caso, nosotros los mexicanos traemos arrastrando nuestros propios problemas INFLACIONARIOS que merecen mucho más la atención de nuestro Presidente que el que le dedica al índice de precios petroleros en Estados Unidos.

Y no por darle la contra a alguien tan ducho y experto en el tema de los precios globales del petróleo y de este mercado, y las causas que impulsan o afectan su precio, pero existe cierta coincidencia en los mercados internacionales de que los altos precios de los energéticos fósiles se derivan casi exclusivamente de la interrupción de su suministro a consecuencia de la GUERRA de RUSIA en UCRANIA. Ya que como castigo para Rusia, numerosos países del mundo, especialmente Estados Unidos, adoptaron la difícil posición de dejar de comprarle gas y crudo para que sufra -y le duelan en el bolsillo- las CONSECUENCIAS por su unilateral ACCIÓN BÉLICA en contra del pueblo ucraniano.

Y, por cierto, siendo Ucrania un gran productor de GRANOS, la oferta proveniente de este país se ha visto interrumpida, por lo que granos como el trigo comienzan a escasear globalmente, lo cual se traduce en incrementos en sus precios.

Además, debido a esta guerra ha habido -esto es, se ha dado- un gran trastorno en las RUTAS del transporte global, ya que se ha declarado como zona de "no vuelo" todo el territorio ruso -y gran parte del ucraniano- obligando a los aviones CARGUEROS grandotes a adoptar rutas más LARGAS Y COSTOSAS. Esto en cuanto a la oferta de alimentos; por otra parte, los BUQUES tanqueros ya no paran en los puertos rusos, lo cual adicionalmente ha causado trastornos en la oferta global de crudo y gas licuado.

Es complejo el tema, por ello -y otras consideraciones- es que sorprende el dominio tan globalizado y profundo del que hace gala el presidente López en su cátedra del lunes, la cual ha hecho cimbrar a Biden al comprender, por fin, lo errado que estaba al lanzar a Estados Unidos en un esfuerzo por INDEPENDIZARSE de los combustibles fósiles.

Ello para impulsar las ENERGÍAS LIMPIAS Y RENOVABLES, como la solar o la eólica, logrando para ello grandes avances tecnológicos en el almacenamiento de la energía eléctrica mediante inventos sorprendentes en la construcción de BATERÍAS. Mismas que hacen posible ya, incluso, el desarrollo de AVIONES eléctricos, no sólo de automóviles.

¡Doble error de los gringos, pues, de acuerdo con nuestro Presidente, deberían apostarle al COMBUSTÓLEO y al carbón como propulsor de los aviones!

No duden ustedes, amables amigos, que cuando el Sr. López se entreviste personalmente con el presidente Biden en julio, le hará ver éste y otros muchos errores de pensamiento y enfoque que comete al frente del Gobierno de Estados Unidos, nación de la cual nuestro Presidente evidencia admirar SÓLO una COSA: al equipo DODGERS de Los Ángeles, por el cual le gustaría jugar cuando se retire de la política, o la política se retire de él: ¡lo que ocurra primero!

Seguramente el presidente Biden espera y ansía que llegue el día en el que pueda -por fin- recibir instrucción magistral directamente de este gran sabio de todas las disciplinas, promotor -entre otras muchas cosas- de la hermandad con dictadores, tiranos y déspotas del continente. No sólo es genio, ¡sino incluyente, además!