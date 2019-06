***CERO Y VAN DOS

Primero la directora general de la Academia, Leilani Tortolero, y ahora el director de Planeación y Administración de la Secretaría de Seguridad, Mario Martínez, se van en la polémica mediática.

ERRORES DEL 'SECRE'

Los dos hechos reflejan una serie de errores del secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez, por sostener a dos de sus cercanos que trajo de Irapuato. Todavía no se sabe quiénes son los sustitutos.

'DE NOCHE'

Lo que es de preocupar es que al Ayuntamiento le pasaron ambos casos "de noche", y, como es costumbre, nada pasa hasta que los temas "brincan a los medios". La presión en la SSP está al tope.

*** RELEVO EDUCATIVOS

La politécnica secretaria de Educación de Guanajuato, Yoloxóchitl Bustamente Díez, por fin pudo aterrizar los ajustes que desde hace rato traía entre manos en el primer nivel de su equipo directivo. Los relevos se darán en áreas claves de la política educativa. La Subsecretaría de Recursos Humanos y Servicio Profesional Docente y la Subsecretaría de Recursos Financieros y Materiales siguen igual.

* NUEVOS SUBSECRETARIOS

Los ajustes inmediatos son dos: en la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEG sale Víctor Manuel Hernández y llega Ángel Mauricio Mokarzel Alba, hoy rector de la Universidad Virtual. Y también se va el subsecretario para el Desarrollo Educativo, José Abel Arteaga, y toma su lugar José de Jesús Gonzalo García Pérez, actual director general de Educación Básica.

*** ALE Y EBRARD

Derivado del punto de acuerdo que presentó la senadora leonesa por el PAN, Alejandra “La Wera” Reynoso, se definió que hoy comparecen el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Economía, Graciela Márquez, ante la Comisión Permanente, para explicar el acuerdo con Estados para frenar la amenaza de aranceles. Después de eso se votará el T-MEC (nuevo Tratado México-EUA-Canadá).

* SÍ AL T-MEC

La leonesa, Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, se pronunció a favor del T-MEC para dar certidumbre y confianza al País, pero pidió que eso se tratara hasta después de la comparecencia. “En el PAN reconocemos en el Tratado la oportunidad para las pequeñas y medianas empresas la posibilidad de crecimiento, también la incorporación del comercio digital y del tema ambiental”, dijo.

*** ASESOR CERCANO

Se acuerda usted de Luis Enrique García, asesor de la regidora del PRI, Vanessa Montes de Oca, a quien se le cuestionó firmar asistencia sin estar en León porque su chamba de planta estaba más bien en el Congreso local de la Ciudad de México, pues estos últimos días no se despega de su asesorada.

* DOS EMPLEOS

Luis confirmó que continúa en sus dos empleos. Lo que pasa es que se encuentra de vacaciones en el Congreso y aprovechó para estar todos los días. También informó que aprovechó su paso por León para entregar a la Contraloría Municipal un oficio en el que aclara que no se está incurriendo en ninguna falta. “Para que no se cometa un acto político contra la regidora cada que se les ocurra”, expresó.

*** SE DEFIENDE

Defiende que no incurrió en falta porque las listas que firma especifican que lo que realiza es trabajo de campo y las listas no se entregan diariamente, “no era como que firmaba diario y me iba”, comentó.

*** NO LLEGÓ

En la escuela Miguel Hidalgo, de Silao, la comunidad educativa se quedó esperando al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, confirmado para encabezar a las 9 de la mañana el arranque de la obra del plantel. Dicen que porque se le atrasó un primer evento (que no estaba en la agenda pública). Mmm.

*** ABUGABER PRESENTE

El empresario zapatero leonés, Pepe Abugaber, secretario de Concamin Nacional, fue uno de los que pasó lista ayer en la firma del “Convenio para Promover la Inversión y el Desarrollo”, que encabezó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el Consejo Coordinador Empresarial.