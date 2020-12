Charlas domésticas

Las charlas en familia sobre la pandemia se extienden ya ocho meses. Pasamos del “Dr. Covid” en WhatsApp a Telegram porque los participantes superaron la cantidad permitida. Supimos de remedios populares como la Ivermectina y las dosis de Vitamina D3 con el apoyo del Zinc.

Desde marzo escuchamos a personas sabias como el Dr. Alejandro Macías, nuestro mejor epidemiólogo, o el Dr. Francisco Moreno, infectólogo del hospital ABC de la CDMX. Pusimos tapetes desinfectantes a la entrada de casa y botellas con alcohol (del que no se puede tomar). Compramos cubrebocas de calidad N95 a precios exorbitantes. Los botiquines crecieron, se abultaron. Al principio parecía que el encierro duraría 3 meses.

Estábamos atentos a Hugo López-Gatell y sus enredos con los números, explicaciones y pronósticos. La casa se llenó de comentarios, llamadas interminables y la creencia de que todos sabíamos algo del Covid-19. Llegó abril y la curva ya estaba domada según la versión mañanera del Presidente. Imaginamos un verano libre y un otoño mejor. Sueños de fuga.

Hicimos las primeras salidas cuidadas en “vacaciones” de encierro a Puerto Vallarta. Pero el destino favorito se convirtió en foco de contagio y generó nuevos rumores y finalmente noticias. En las mismas charlas supimos de docenas de jóvenes descuidados que involuntariamente y sin saberlo dispersaron y multiplicaron la enfermedad en la zona. El virus llegaba del mar en avión y por tierra.

Un día amanecí con una infección estomacal, luego dolor de cabeza y fiebre. Recuerdo una entrevista con el alcalde de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal, me sentía mal. Vino la única prueba y fue negativa aunque juraba que todos los síntomas no obedecían a una afección estomacal. Todo pasó en tres días.

Al paso de las semanas comenzamos una caminata mañanera interminable para espantar los demonios anidados en las noches de ansiedad. Escuchamos a Ángel Verdugo en contrapunto del púlpito presidencial cotidiano. Nos acomodamos con el programa de Ciro Gómez Leyva en Radiofórmula y de vez en cuando escuchamos la narración de El Quijote, para una desintoxicación política. Todo se convirtió en una rutina predecible ajena a la costumbre del tráfago anterior.

Los jueves, como ayer, esperamos en la noche el programa de Carlos Loret en Latinus. Es el día ideal para un trago de whisky con que suavizar la dureza de una realidad inédita e inimaginable hace dos años. En ocho meses el dominó quedó suspendido. Extrañamos a los amigos porque la convivencia quedó en suspenso; valoramos más la cercanía, la amistad y el respeto mutuo de no estar cerca para no infectarnos. Extraño a la “chamacada”.

La conversación ahora se dirige al tema de la vacuna. ¿Hay riesgos desconocidos después de su aplicación?, ¿cuándo llegará? Aseguro que es peor no tenerla. La ciencia multiplicó por diez la velocidad en la investigación y desarrollo en laboratorios de todo el mundo. Cualquier riesgo de ponérsela será mucho menor a infectarse. Las vacunas elevaron la calidad de vida: evitaron muertes infantiles, parálisis motriz y tuberculosis, entre otros males. Si no fuera por el avance de la medicina, estos renglones no existirían. Ya estaría muerto porque una pequeña oclusión en las arterias antes terminaba en infartos mortales. ¿Cuántas infecciones curadas con penicilina y antibióticos nos salvaron a lo largo del tiempo?

La tesis de José Ortega y Gasset sigue vigente: somos una especie que evoluciona rápidamente, que cambia sus ideas y se transforma gracias a la ciencia. Existimos para comprender, no para creer. Somos por naturaleza exploradores. Estos meses son la mejor prueba de ello.