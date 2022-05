Está tan raro el asunto que llama poderosamente la atención. Ustedes, amables lectores, han de pensar que hablamos de la obra de ciencia ficción que son las finanzas personales del Sr. López: no gastos, no deudas, ningún ingreso fuera del sueldo (siendo que escribió un libro que él mismo dijo que le generaría hartas ganancias y cuyos ingresos no reporta), cero inversión y una cartera personal vacía, salvo un escapulario.

Olvídense del milagro de la multiplicación de los panes, el señor López tiene uno mejor: la multiplicación del sueldo, que le alcanza para todo sin que aparentemente pague nada. No negamos que éste sea un tópico que requiera un tomo -o dos- para analizarse, pero no, de la ciencia ficción que hoy quisiéramos platicarles es la del IMSS, el cual lleva ya casi tres años bajo el mando del chiapaneco Zoé Robledo.

¿Y en ese lapso bajo Robledo nunca necesitó médicos? el martes, en respuesta a las protestas y al escándalo de los médicos cubanos importados por la 4T, de repente lanza el IMSS una convocatoria para -según ellos- contratar a TRECE MIL médicos en tan sólo DIEZ DÍAS.

¿Y en dónde estaban estas plazas antes? ¿Y si existían, por qué no se habían ocupado? Documentado está que hay en México miles de médicos graduados que han aplicado por plazas en el IMSS y llevan AÑOS esperando que les llamen, sin que esto suceda.

¿Qué no se había necesitado ni un médico en los casi tres años que llevan contándonos cuentos chinos de cómo nuestro sistema de salud sería como el de Dinamarca? Ello pese a que NO HAY medicinas -y ahora nos enteramos- tampoco suficientes doctores.

Suena más hueco que un barril vacío que además de que aparecen de repente en una desmañanera estas plazas en el IMSS, la convocatoria se presenta con ¡FECHA DE CADUCIDAD! Es decir, el IMSS afirma que esas 13 mil plazas deben llenarse antes del 3 de junio. ¿Cómo? ¡Si no es carrera! Diez días no les da tiempo ni para evaluar a los candidatos, ni revisar minuciosamente sus expedientes.

Estos procesos, por su misma naturaleza no pueden tener fecha de caducidad. Si es en SERIO la convocatoria, el proceso debe estar abierto hasta que se contraten los TRECE MIL médicos, pero los MÁS CALIFICADOS. Ahora que si la convocatoria está supeditada a un TIEMPO, quiere decir que es puro embuste, pues ni modo que en sólo 10 días se realice un proceso de selección y asignación de 13 mil plazas, con sueldo y prestaciones negociadas y acordadas.

Pareciera como si el anuncio de esta contratación se hubiera realizado meramente para aplacar la inconformidad surgida en la COMUNIDAD MÉDICA nacional por la contratación de los 500 médicos al Gobierno tiránico de Cuba.

Por otra parte, si el IMSS de repente contrata TRECE mil médicos mexicanos, ¿entonces para qué quiere México esos 500 quesque médicos cubanos? Y si realmente no hay necesidad sanitaria para su presencia en México, ¿a qué vienen?

No vienen a poner curitas y a recetar "chochitos", repetimos lo que en un anterior artículo comentamos: nos parece que vienen no a curar, sino a INDOCTRINAR en las zonas rurales. Vienen a esparcir por México las "bondades" de la revolución cubana, la que tanto admira y a la que le quema incienso el Tlatoani de las cuatro tes.

Si es cierto que el IMSS tiene esas 13 mil plazas para médicos mexicanos, entonces los cubanos salen sobrando, mucho más de sobra, que las ubres en las lombrices.

Entonces no hay más que de DOS sopas: si acaso es necesario traer a los médicos cubanos que vienen como empleados del Gobierno cubano en algún tipo de intercambio pactado entre el Tlatoani y el dictador cubano, Díaz-Canel, entonces las 13 mil plazas en el IMSS son INVENTADAS con el fin de calmar las protestas.

Y si las plazas del IMSS son reales, entonces salen sobrando los médicos cubanos, pues una vez cubiertas las 13 mil plazas, sus servicios "médicos" saldrán sobrando.

Como ya ustedes habrán observado, estimados lectores, nada en este Gobierno asemeja lo lógico, antes al contrario, todo es opaco, complicado e ilógico.

Esto es para nosotros, porque para quienes ejercen el poder hay una lógica, sólo que no la entendemos por medios convencionales. Por ello afirmamos que los médicos cubanos serán traídos con una AGENDA diferente y mucho más obtusa e ideológica que la que se reconoce. ¡Ya verán!