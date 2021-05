COMO si los estragos de la pandemia y la falta de apoyos gubernamentales no hubieran sido suficientes, los proveedores de la nueva Conasupo, que ahora se llama Segalmex y que dirige Ignacio Ovalle, están metidos en un problemón adicional.

CUENTAN que desde junio del año pasado ese organismo gubernamental acumula un retraso en los pagos por 3 mil millones de pesos de servicios ya ejecutados y ni siquiera ha explicado las razones de ese retraso que ya va para un año.

PARECE increíble que la institución que trajo de regreso al campo mexicano los famosos “precios de garantía” se haya olvidado de la importancia de la garantía en los pagos.

FALTANDO 16 días para las elecciones, en los pasillos de Palacio Nacional se comenta insistentemente que después de los comicios vendrán cambios y ajustes en el primer círculo presidencial.

POR UN LADO, se espera la reincorporación de ex funcionarios que después de fracasar en la búsqueda de un cargo de elección popular regresarán a los puestos que tenían antes, como el ex procurador federal del Consumidor Ricardo Sheffield, cuya campaña por la alcaldía de León nomás no levanta.

Y POR OTRO, se habla de que algunos mandos de secretarías quienes ya acumulan mucho desgaste podrían ser premiados con un exilio dorado, como el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell de quien dicen, se iría a Argentina como embajador.

QUE NADIE se sorprenda si pronto Sheffield vuelve a las mañaneras a evidenciar a los “angelitos” que venden cara la gasolina o si ven al hoy “Zar AntiCOVID” paseando sin cubrebocas por Buenos Aires... ¡Che Gatell!

UNA LLUVIA de críticas está cayendo sobre el Gobierno federal tras la vacunación de los empleados de Canal Once incluso antes de que se terminen de aplicar las dosis a todos los médicos y profesores, pues, aunque son una televisora que depende del Instituto Politécnico Nacional, sus empleados no caen en la categoría de personal educativo.

¿SERÁ que la urgencia en la vacunación fue para que sus camarógrafos, sonidistas y demás personal técnico pudiera transmitir sin mayores preocupaciones los juegos de la Liga Mexicana de Beisbol, que comenzó ayer su temporada, y así satisfacer el capricho de Ya Saben Quién? Es pregunta que no da base por bolas.

HAN PASADO tres días desde que Andrés Manuel López Obrador citara a Marx en su conferencia mañanera, hecho que ha generado revuelo en redes sociales. Sin embargo, hay quienes aún tienen la duda de si se refería al filósofo Karl... ¡o al comediante Groucho!