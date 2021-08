Cómo Covid se convirtió en una crisis del estado rojo

Hace menos de un mes, el presidente Biden prometió un “verano de alegría”, un regreso a la vida normal que fue posible gracias al rápido progreso de las vacunas contra el COVID-19.

Desde entonces, sin embargo, la vacunación se ha estancado en gran medida: Estados Unidos, que se había adelantado a muchos otros países avanzados, se ha quedado atrás. Y el aumento de la variante Delta ha provocado un aumento en los casos que recuerdan demasiado a las repetidas oleadas de COVID del año pasado.

Dicho esto, 2021 no es una reducción de 2020. Como señaló Aaron Carroll el martes en The Times, Covid es ahora una crisis para los no vacunados. Los riesgos para los estadounidenses vacunados no son cero, pero son mucho más bajos que para aquellos que no se han vacunado.

Lo que Carroll no dijo, pero también es cierto, es que COVID es ahora una crisis en gran parte para los estados rojos. Y es importante señalar ese punto para comprender dónde estamos y como recordatorio de las raíces políticas de los fracasos pandémicos de Estados Unidos.

Para ser claros, no estoy diciendo que solo los republicanos no se vacunen. Es cierto que existen marcadas diferencias en las actitudes hacia las vacunas, con una encuesta que muestra que el 47% de los republicanos dicen que es poco probable que se vacunen, en comparación con sólo el 6% de los demócratas. También es cierto que si comparamos los condados de EU, Existe una fuerte correlación negativa entre la participación de Donald Trump en los votos de 2020 y la tasa de vacunación actual.

Dicho esto, las tasas de vacunación entre los afroamericanos y los hispanoamericanos siguen siendo persistentemente más bajas que entre la población blanca no hispana, una indicación de que problemas como la falta de información y la confianza también están inhibiendo nuestra respuesta.

Pero simplemente mirar quién permanece sin vacunar pasa por alto lo que pronto se convertirá en un punto crucial: el peligro del resurgimiento de Covid depende no solo del número de casos en todo el país, sino también de cuán concentrados están geográficamente esos casos.

Para ver por qué, puede ser útil recordar toda la charla sobre “aplanar la curva” al principio de la pandemia.

En ese momento, las vacunas eficaces parecían una perspectiva lejana. Esto, a su vez, hizo que pareciera probable que una gran fracción de la población eventualmente contraería el virus, hiciéramos lo que hiciéramos. Antes de la vacunación, parecía que la única forma de evitar una infección masiva a largo plazo era la estrategia de Nueva Zelanda: un bloqueo severo para reducir los casos a un nivel muy bajo, seguido de un régimen de prueba-rastro-aislamiento para poner rápidamente un límite a cualquier brotes. Y parecía demasiado claro que Estados Unidos carecía de la voluntad política para seguir esa estrategia.

Sin embargo, todavía había una buena razón para imponer reglas de distanciamiento social y requisitos de máscara. Incluso si la mayoría de la gente eventualmente contraería el virus, era importante que no todos se enfermaran a la vez, porque eso sobrecargaría el sistema de atención médica. Esto causaría muchas muertes evitables, no solo por COVID-19, sino también porque otras dolencias no podrían tratarse si los hospitales, y especialmente las unidades de cuidados intensivos, ya estuvieran llenos.

Esta lógica, dicho sea de paso, era la razón por la que las afirmaciones de que los mandatos de máscara y las pautas de distanciamiento eran ataques a la “libertad” eran siempre una tontería. ¿Creemos que la gente debería tener la libertad de conducir borracha? No, no solo porque al hacerlo se ponen en peligro, sino más aún porque ponen en peligro a los demás. Lo mismo ocurrió con el hecho de negarse a usar máscaras el año pasado y de negarse a vacunarse ahora.

Al final resultó que, las máscaras y el distanciamiento social eran ideas incluso mejores de lo que pensamos: ganaron tiempo hasta la llegada de las vacunas, por lo que una gran mayoría de los que lograron evitar la COVID en 2020, y desde entonces se vacunaron, tal vez nunca se vacunen. eso.

Pero hay regiones en Estados Unidos donde un gran número de personas se han negado a vacunarse. Esas regiones parecen estar acercándose al punto que temíamos en las primeras etapas de la pandemia, con las hospitalizaciones abrumando el sistema de salud. Y la división entre los lugares que están en crisis y los que no lo están es crudamente política. Nueva York tiene cinco pacientes de Covid hospitalizados por cada 100,000 habitantes; Florida, donde el gobernador Ron DeSantis prohibió a las empresas exigir que sus clientes muestren prueba de vacunación, tiene 34.

Entonces, ¿el resurgimiento de COVID detendrá el tan esperado regreso de Estados Unidos a la normalidad? En gran parte del país, no. Sí, la vacunación se ha estancado demasiado pronto, incluso en los estados azules, y los residentes de esos estados deberían ser un poco más cautelosos, por ejemplo, reanudando el uso de máscaras cuando están en interiores (lo que muchas personas en el noreste nunca dejaron). Pero hasta ahora no parece que la variante Delta impida la recuperación continua, social y económica.

Sin embargo, hay lugares en los que realmente deberían poner en práctica medidas enérgicas (enmascarar mandatos con seguridad, y tal vez incluso cierres parciales) para ganar tiempo mientras se ponen al día con las vacunas.

Desafortunadamente, estos son precisamente los lugares que casi seguramente no harán tal cosa. Missouri está experimentando uno de los peores brotes actuales de COVID, sin embargo, el martes, el Consejo del Condado de St. Louis votó para poner fin a un mandato de máscara presentado por el ejecutivo del condado.

En cualquier caso, es fundamental comprender que no estamos ante una crisis nacional; nos enfrentamos a una crisis del Estado rojo, con raíces puramente políticas.

@PaulKrugman