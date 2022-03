Cómo el shock de Putin podría afectar la economía mundial

Cuando Vladimir Putin invadió Ucrania, creo que es justo decir que la mayoría de los observadores esperaban que se saliera con la suya. Seguramente, el enorme ejército de Rusia tomaría Kiev y otras ciudades importantes en unos pocos días; seguramente Occidente respondería con su timidez habitual, dándole a Rusia no más que un leve tirón de orejas.

En cambio, aquí estamos, 16 días después, con Kyiv y Kharkiv todavía en pie y las fuerzas invasoras empantanadas por la feroz resistencia ucraniana (ayudada por una rápida afluencia de armas occidentales ) y desastrosos problemas logísticos. Al mismo tiempo, las sanciones occidentales sobre la economía rusa claramente ya están teniendo efectos severos y pueden volverse aún más fuertes.

Obviamente todo esto podría cambiar: las fuerzas rusas podrían reagruparse y retomar la ofensiva; los débiles gobiernos occidentales podrían empezar a levantar las sanciones. Por ahora, sin embargo, Putin se enfrenta a consecuencias mucho peores de lo que podría haber imaginado.

Desafortunadamente, hacer frente a la agresión no es gratis. Los acontecimientos en Ucrania y Rusia, en particular, impondrán graves costos a la economía mundial. La pregunta es, ¿qué tan grave?

Mi respuesta tentativa es que será malo, pero no catastrófico. Específicamente, parece improbable que el shock de Putin sea tan malo como los shocks petroleros que sacudieron la economía mundial en la década de 1970.

Como en la década de 1970, el golpe a la economía mundial viene de los precios de las materias primas. Rusia es un importante exportador de petróleo y gas natural; tanto Rusia como Ucrania son, o fueron, importantes exportadores de trigo. Así que la guerra está teniendo un gran impacto tanto en los precios de la energía como de los alimentos.

Comience con energía. Hasta ahora, las sanciones aplicadas por Europa contra Rusia claramente no se aplican a las exportaciones de petróleo y gas; Estados Unidos está prohibiendo las importaciones de petróleo de Rusia, pero esto no importará mucho, porque Estados Unidos puede comprar y Rusia puede vender en otros lugares. No obstante, los mercados están reaccionando como si los suministros fueran a interrumpirse, ya sea por futuras sanciones o porque las compañías energéticas mundiales, por temor a una reacción negativa del público, se están "autosancionando" sus compras de crudo ruso. De hecho, Shell, que compró petróleo ruso con descuento el otro día, se ha disculpado y dice que no volverá a hacerlo.

Como resultado, el precio real del petróleo ajustado a la inflación se ha disparado casi al nivel que alcanzó durante la revolución iraní en 1979.

Para ser honesto, estoy un poco desconcertado por el tamaño de este aumento de precios. Sí, Rusia es un importante productor de petróleo. Pero representa solo alrededor del 11% de la producción mundial, mientras que los productores del Golfo Pérsico extrajeron un tercio del petróleo del mundo en la década de 1970.

Y Rusia probablemente encontrará formas de vender una fracción significativa de su petróleo a pesar de las sanciones occidentales.

Además, la economía mundial depende mucho menos del petróleo de lo que solía ser. La "intensidad" del petróleo, la cantidad de barriles de petróleo consumidos por dólar real de producto interno bruto, es la mitad de lo que era en la década de 1970.

¿Qué pasa con el gas natural? Europa depende de Rusia para gran parte de su suministro. Pero el consumo de gas es fuertemente estacional.

Por lo tanto, el impacto de la disrupción rusa no será tan grande hasta fines de este año, lo que le dará a Europa tiempo para tomar medidas para volverse menos vulnerable.

En general, entonces, la crisis energética provocada por Putin será grave pero probablemente no catastrófica. Mi mayor preocupación por los Estados Unidos, al menos, es política. Es posible que no piense que los republicanos podrían exigir simultáneamente que dejemos de comprar petróleo ruso y atacar al presidente Biden por los altos precios de la gasolina. Es decir, no pensarías eso si hubieras pasado los últimos 25 años durmiendo en una cueva. De hecho, eso es exactamente lo que está a punto de suceder.

Dejando a un lado la política, la comida en realidad puede ser un problema mayor que la energía. Antes de la guerra de Putin, Rusia y Ucrania combinadas representaban más de una cuarta parte de las exportaciones mundiales de trigo. Ahora Rusia está sancionada y Ucrania es una zona de guerra. No es sorprendente que los precios del trigo se hayan disparado desde menos de $8 dólares por bushel (medida que se utiliza en el comercio de granos) antes de que Rusia comenzara a concentrar sus fuerzas alrededor de Ucrania a alrededor de $13 ahora.

En regiones ricas como América del Norte y Europa, este aumento de precios será doloroso pero en su mayor parte tolerable, simplemente porque los consumidores de los países avanzados gastan un porcentaje relativamente pequeño de sus ingresos en alimentos. Para las naciones más pobres, donde la comida es una gran fracción de los presupuestos familiares, el impacto será mucho más severo.

Finalmente, ¿qué impacto tendrá la guerra de Ucrania en la política económica? El aumento de los precios del petróleo y los alimentos aumentará la tasa de inflación, que ya es incómodamente alta. ¿Responderá la Reserva Federal elevando las tasas de interés, golpeando el crecimiento económico?

Probablemente no. La Fed se ha centrado durante mucho tiempo no en la inflación "general", sino en la inflación "básica", que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, un enfoque que le ha resultado muy útil en el pasado. Entonces, el shock de Putin es exactamente el tipo de evento que la Fed normalmente ignoraría. Y por si sirve de algo, los inversores parecen creer que hará precisamente eso: las expectativas del mercado sobre la política de la Fed durante los próximos meses no parecen haber cambiado en absoluto.

En general, el impacto de Rusia en la economía mundial será desagradable, pero probablemente no tanto. Si Putin imagina que puede rescatar al mundo, bueno, probablemente sea otro error de cálculo fatal.