Como en feria

El Campestre sin muros ni silencio

Los anuncios de Las Vegas dicen: “Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas”. Una presunta discreción que no tiene la ciudad del vicio. Pues bien, aquí podemos decir: “Lo que sucede en el Club Campestre, nunca se queda en el Club Campestre”.

Lo pudo comprobar el presidente del Patronato de la Feria de León, Juan Carlos Muñoz, hace ocho días, cuando fue despojado de su lugar de salida para la ronda sabatina de golf. Tal vez fuera la presión de organizar la fiesta más controvertida de la historia, tal vez traía los alambres cruzados o simplemente hay quien dice que en el “Hoyo 19” del Club se llevan duro en serio.

Muñoz se topó con que su horario para jugar golf había sido asignado a otro grupo de socios, esos que no fallan cada semana. Se encontraba en la terraza del restaurante e inesperadamente reclamó al grupo que ocupó su “salida”.

El testigo estaba sentado en la misma mesa de Juan Carlos y al intentar detenerlo, recibió una colección de insultos. AM corroboró con tres comensales el hecho protagonizado por el empresario, ex legislador federal y local por el PAN y actual presidente de la Feria. Lo que siguió es confuso. Al parecer tenía cuchillo y tenedor en las manos cuando se levantó para increpar a otro socio. La versión es de que alguien le gritó “deja el cuchillo” y de ahí en adelante todo fue esfuerzo de amigos por calmar los ánimos caldeados.

Campeón de los “memes”

Con lo que no contaba Juan Carlos era con el poder “creativo” de los memes en las redes sociales. De inmediato se viralizó el nombre de #Lordcuchillos con su imagen.

Un socio que contó los hechos estaba sentado a un lado de la mesa en “la que sucedió” el desencuentro.

El conflicto no llegó a más porque, agregó el testigo, el empresario agredido se paró y se cambió de mesa ignorando al presidente de la Feria que seguía muy molesto.

“Yo me atreví a denunciar lo sucedido anónimamente, fue porque se me hizo indignante y fuera de lugar lo que me tocó ser testigo. La verdad es que este tipo de eventos no deberían de suceder, y menos por un funcionario público”, lamentó.

Futuro político en el limbo

En diciembre pasado se filtró un audio privado (grabado antes de que el PAN definiera su candidato a la Alcaldía de León) en el que el Presidente de la Feria insulta a Lalo Ramírez, esposo de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, y al hoy síndico y consejero del Patronato de la Feria, José Arturo Sánchez Castellanos.

Del relajo por el sobrecupo en el concierto de Santa Fe Klan ya ni hablamos.

Lo mismo que de las sesiones del Patronato que por ley son públicas pero a las que no dejan entrar a medios de comunicación y tampoco reportan las actas públicas.

El Consejo del Patronato de la Feria Estatal León está por renovarse en marzo próximo. Es un hecho que Muñoz Márquez, aunque pudiera, no va a seguir al frente.

Queda en la memoria el festejo privado dentro del mismo recinto celebrando el cumpleaños de la directora Lupita Robles, tal vez una de las faltas serias donde lo público se convierte en privado.

Si bien en su trayectoria ha sabido moverse para tener el favor de los capitanes en turno en el PAN, el golpe a su imagen pública luego de estos hechos inevitablemente lo descarrila en su intención de aspirar a otros cargos. Pero las contribuciones del empresario al blanquiazul aún pesan mucho. Compromisos desde la época de Juan Manuel Oliva, mimos de Miguel Márquez y cercanía con Diego Sinhue pueden darle aire después de un tiempito de bajo perfil.

Diputadas azules, el despropósito

A las diputadas locales del PAN Melanie Murillo Chávez, Katya Soto Escamilla y Briseida Magdaleno González se les viene una regañada o por lo menos una exhibida monumental.

Como se recordará, el 14 de enero AM publicó que las tres pisotearon olímpicamente la Ley Orgánica del Poder Legislativo y cometieron una barbaridad, al aprobar el nombramiento de un moderador para coordinar la reunión que tendrá esta comisión con la Plataforma por la Paz y colectivos de personas desaparecidas ¡hasta el 22 de febrero!

Las diputadas del PAN, que son mayoría en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, hicieron a un lado al diputado de Morena, David Martínez Mendizábal, presidente de dicha comisión.

Y es que aprobaron que el encuentro sea moderado por una persona externa a la comisión, que sería designada por la Secretaría General del Congreso, o sea, por el panista Cristian Cruz Villegas.

Esta figura de moderador ajeno a la comisión es algo totalmente fuera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y de las prácticas parlamentarias, pues ahí se establece que quienes deben conducir cualquier reunión de trabajo con ciudadanos o funcionarios son los presidentes de las comisiones y así se ha hecho siempre.

La propuesta la hizo la diputada del PAN Melanie Murillo Chávez, bajo los débiles argumentos de que no se trata de una comparecencia, sino un diálogo. Justificó su propuesta en que “se busca tener orden y sacarle el máximo provecho a esta reunión”. Nada que no pudiera conducir el presidente de la comisión. No se necesita un moderador para eso.

Moderador, en la tablita

Y aunque el diputado de Morena David Martínez Mendizábal, presidente de la comisión y el diputado del PRI Gustavo Adolfo Alfaro Reyes estuvieron en contra, fue aprobado por mayoría de las panistas.

Pero el asunto no se quedó ahí. El miércoles pasado, Ernesto MIllán Soberanes, coordinador de la fracción de Morena en el Congreso, presentó un oficio ante los integrantes de la Junta de Gobierno en el que denunció el atropello de las panistas y solicitó que se revierta esa decisión de nombrar al moderador, porque está totalmente fuera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y porque se trató de una arbitraria imposición de las tres diputadas panistas.

Según uno de los asistentes a la Junta, que sesiona en privado, los demás coordinadores opositores: Alejandro Arias, del PRI, Gerardo Fernández, del PVEM, y Dessiré Angel Rocha, de Movimiento Ciudadano, coincidieron en que lo realizado por las diputadas del PAN fue un despropósito y una flagrante violación a los derechos del presidente de la Comisión, en este caso David Martínez Mendizábal.

Afirman también que Luis Ernesto Ayala Torres, coordinador parlamentario de la mayoría panista y presidente de la Junta de Gobierno, tomó con receptividad la petición. Pero no hubo definiciones. Se llevó el documento para analizarlo y en la próxima sesión de la Junta de Gobierno se tomará un acuerdo al respecto.

El contenido de esta reunión es importante pues la Plataforma por la Paz y Justicia en Guanajuato ha puesto sobre la mesa propuestas de reformas a las siguientes leyes: Búsqueda de Personas Desaparecidas; Atención Integral a Víctimas; Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

Los colectivos solicitaron la reunión desde octubre del año pasado. Pero ya ve usted, el reloj del Poder Legislativo corre a otra velocidad siempre. Una pena.



Posturas contradictorias

El martes, las diputadas del PAN tuvieron dos posturas contradictorias en cuestión de legislación de género. Una en contra y otra a favor de las mujeres.

Por un lado, la presidenta de la Comisión de Justicia, Cristina Márquez Alcalá, ordenó el rechazo a una iniciativa de la diputada María de Jesús Reveles, del PT, de la anterior Legislatura, para agregar al delito ya existente de lesiones una pena mayor, consistente en una tercera parte de la pena máxima en caso de que se cometiera por razones de género.

Al respecto, la secretaria técnica habló sobre las observaciones recibidas al respecto y la diputada panista apuntó que al no existir una propuesta que solventara las inconsistencias proponía la elaboración del dictamen en sentido negativo, es decir, de rechazo.

Pero por otro lado, la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso local llevó a cabo una mesa de trabajo para revisar la opinión de una iniciativa del Grupo Parlamentario del PAN, la cual busca que los ayuntamientos adopten las medidas necesarias para incorporar la perspectiva de género en todas las acciones de la administración pública municipal.

Al respecto, la diputada Martha Hernández señaló que dentro del Programa de Acción Legislativa del Grupo Parlamentario del PAN se considera fundamental establecer dentro del marco normativo municipal la obligación para que los ayuntamientos incluyan la transversalización de la perspectiva de género en los ejercicios de planeación, presupuestación y diseño de política pública.

“Las mujeres no han alcanzado de forma plena el derecho de acceso a la justicia, persisten prácticas de discriminación escolar y laboral, el acoso y la violencia de género siguen siendo formas cotidianas con las que las mujeres se enfrentan día a día, no se cuenta con un plano de igualdad para que más mujeres accedan a mejores condiciones económicas, y subsisten diferencias salariales entre mujeres y hombres en similares actividades”, apuntó.

En este sentido, consideró jurídicamente viable la iniciativa. Finalmente, se acordó por parte de las diputadas solicitar al secretario técnico de la Comisión la elaboración del dictamen en sentido positivo de la propuesta de opinión, a fin de someterlo a votación en la próxima reunión.

O sea que en el discurso, las diputadas panistas hablan de empoderar a las mujeres, pero cuando se trata de acciones concretas, como sancionar a los agresores de mujeres con dureza, ahí sí se hacen para atrás.



Al rescate de Inforum

Irapuato quiere apostar al rescate del Inforum, obra inconclusa. El Inforum se inició con la idea de atraer turismo y generar oportunidades de desarrollo económico.

Y aunque cada año se repite el destino del Inforum, todo sigue en planes y todavía no saben qué harán. De cualquier manera fue uno de los pretextos para que la alcaldesa Lorena Alfaro se fuera a pasear a España supuestamente a conocer proyectos exitosos en recintos similares. Por supuesto que regresó igual, sin saber qué hacer con la construcción.

El paseo no tuvo sentido para el Inforum porque empezaron trabajos sin conocer qué harán en el lugar. ¿Qué tal si los trabajos que se hacen en la actualidad no resultan propicios para lo que será utilizado?

La Alcaldesa de Irapuato defendió su viaje esta semana, al asegurar que era necesario conocer este tipo de proyectos españoles para tomar ideas relevantes que puedan adecuarse a la realidad del Inforum.

Pero como todo en esta administración pública, el proyecto va a tardar y sería hasta poco antes del mes de julio cuando se informe cuál será la vocación del espacio y a qué proyectos se enfocarán los esfuerzos.

Por lo pronto, continúan las obras de mejora a los espacios del Inforum, que se llevarán 152 millones de pesos de recurso público en las naves de exposición, la explanada y los accesos.

Sin embargo, quedan pendientes diversas áreas que estas obras no contemplan, como la Velaria, el Foro al Aire Libre y el Palenque, de los que se dice ya hay proyectos pero aún no se tienen recursos para hacerlas...

Las autoridades prometen darle vida permanente al Inforum, que antes de la pandemia funcionó como un recinto ferial y para eventos ocasionales.

