Cómo los grandes gastos recuperaron su ritmo

Así fue: Hace algunos años asistí a una reunión en la que el presidente Barack Obama le pidió a un grupo de economistas ideas de políticas poco convencionales. Recuerdo claramente que dijo: "No me digas que debería gastar un billón de dólares en infraestructura. Lo sé, pero no puedo hacerlo ".

Así es: los principales demócratas acordaron una propuesta para gastar $3.5 billones en inversiones públicas de varios tipos, que se aprobará mediante la reconciliación sobre un plan bipartidista de $600 mil millones para el gasto en infraestructura física. Y algunos informes noticiosos tratan este acuerdo como una derrota para la izquierda, porque Bernie Sanders propuso gastar aún más.

Obviamente, el acuerdo informado es solo una propuesta, y convertirlo en una legislación real requerirá el acuerdo de cada senador demócrata. Aún así, claramente ha habido un cambio increíble, un movimiento brusco hacia la izquierda, en lo que se considera políticamente realista.

Entonces, ¿cómo se recuperaron los grandes gastos? Permítanme ofrecer cinco explicaciones.

Primero, COVID-19, y las extraordinarias medidas políticas que Estados Unidos tomó para limitar las dificultades económicas durante el coma inducido por la economía, tuvieron un impacto duradero en la ideología económica. Obviamente, era necesario el socorro en casos de desastre a gran escala; incluso los republicanos lo votaron. Pero el papel positivo desempeñado por el gobierno durante la pandemia ayudó a legitimar un papel activo del gobierno en general.

En segundo lugar, la leyenda de Reaganomics se ha vuelto insostenible. Solía ser común para los conservadores afirmar que los recortes de impuestos y la desregulación de Reagan marcaron el comienzo de una era de éxito económico sin precedentes; de hecho, todavía escucho eso a veces.

Pero en estos días, la respuesta a tales afirmaciones es: "¿Incluso FRED, hermano?" Es decir, ¿ha mirado siquiera los números disponibles en lugares como el maravillosamente útil sitio de datos económicos de la Reserva Federal? El crecimiento económico general ha sido más lento desde 1980 que en las décadas anteriores; gracias a la creciente desigualdad, el crecimiento de la familia típica ha sido mucho más lento. Los salarios reales de la mayoría de los trabajadores se han estancado.

Y aunque la mayoría de los votantes no hacen FRED, sí tienen una idea de la realidad subyacente. Las políticas reales de Donald Trump fueron una repetición de la fallida ortodoxia republicana, pero el eslogan de su campaña reflejó la comprensión del público de que la era posterior a Reagan, de hecho, no ha sido tan buena para los trabajadores.

En tercer lugar, los atemorizantes de la deuda han perdido la mayor parte de su credibilidad. Las crisis fiscales que seguían prediciendo siguieron sin ocurrir. Los principales economistas han señalado que, aunque las cifras de la deuda suenan altas, las tasas de interés bajas significan que el costo del servicio de la deuda pública parece fácilmente manejable. Las propuestas presupuestarias de la administración Biden señalan que los pagos de intereses reales, es decir, los pagos ajustados por inflación, son en realidad negativos.

Además, muchas de las personas que intimidaron a la administración Obama sobre la deuda parecían revelar mucho sobre sus verdaderos motivos al guardar silencio durante los años de Trump.

Ahora bien, es cierto que los grandes planes de gasto en trámite incluyen "pagos", es decir, incluyen la compensación de ahorros y aumentos de ingresos, por lo que no implicarán explícitamente simplemente pedir prestado para pagar la inversión pública. Pero la disipación del pánico por la deuda significa que los demócratas no se preocuparán demasiado por lo convincentes que se vean esos pagos.

En cuarto lugar, el campo de la economía se ha basado mucho más en la evidencia de lo que solía estar, y los economistas han reunido una gran cantidad de datos que apuntan a los beneficios del gasto público, especialmente la ayuda a las familias con niños. Los conservadores seguirán insistiendo en que todo el gasto del gobierno es un despilfarro, porque eso es lo que hacen, pero el hecho es que ahora hay pruebas sólidas de importantes beneficios para el tipo de gasto que proponen los demócratas.

Un aparte: en la medida en que cualquier gasto reciba apoyo bipartidista, será en infraestructura “dura” como carreteras y puentes, que de hecho necesitan mucho trabajo. Pero por si sirve de algo, hay argumentos aún más sólidos a favor de rendimientos muy altos sobre el gasto "suave" en las personas, que constituye la mayor parte de la propuesta demócrata.

Finalmente, los republicanos han perdido interés en la política.

Durante los años de Obama, G.O.P. los políticos movilizaron su base con mentiras sobre Obamacare (¿han visto paneles de muerte últimamente?) e historias de miedo sobre los déficits presupuestarios. Bajo el presidente Biden, están movilizando a la base con mentiras sobre una elección robada y afirmaciones locas sobre la teoría crítica de la raza.

Claramente, el descenso republicano a la locura es algo malo; si no está aterrorizado por el futuro de Estados Unidos, no está prestando atención. Pero la locura, perversamente, ha ayudado a allanar el camino para la agenda económica y fiscal de los demócratas. Oh, los senadores de la vieja escuela todavía están murmurando las denuncias habituales de los asesinos de trabajos socialistas que gastan grandes cantidades, pero la energía del Partido Republicano se centra en derrotar las conspiraciones satánicas imaginarias, no en bloquear los planes de gasto demócratas reales.

Una vez más, es posible que los grandes planes de gasto que ahora están sobre la mesa no se aprueben. Los demócratas tienen una mayoría escasa en el Congreso y el fracaso sigue siendo una opción. Pero en este momento, parece que los grandes gastos están regresando, y lo están haciendo por todas las razones correctas.

@PaulKrugman