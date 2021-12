¿Cómo nos cambió la vida?

Al finalizar el año y con la temperatura baja podemos acercarnos un té caliente para hundirnos en las memorias de los últimos meses. Lo primero es reconocer que estamos vivos y ese es el mayor don. Hubo medio millón de compatriotas a quienes el destino les fijó un alto, un final inesperado.

Otros quedaron huérfanos o perdieron abuelos, hermanos, hijas o hijos. Nunca estuvimos preparados para enfrentar la pandemia. Es la verdad. Ignorábamos en marzo del 2020 la tragedia humana y los sacrificios personales de todas las familias. Encierro, angustia, insomnio y ansiedad, fueron compañeros en estos días difíciles.

Recuerdo como noticia lejana el primer brote en Wuhan. China actuaba con radicalidad autoritaria. Todos encerrados. Las calles fumigadas, los cubrebocas sin excepción y las fábricas en paro. Un sólo familiar para las compras y cero tránsito entre regiones. Cuando finalmente llegó la pandemia a México en el invierno, creí que duraría tres o cuatro meses. Para el verano la “curva estaría dominada”. Que equivocado. Lo grave fue el protagonismo de otros más ignorantes que exhibieron “detentes” milagrosos o recomendaban abrazarse, que no pasaría nada.

Entonces llegaron las voces autorizadas y sonaron la campana de alerta. Juan Ramón de la Fuente, ex secretario de Salud y hoy embajador en la ONU, lo dijo con claridad: el virus va a llegar a México, no sabemos cuándo pero llegará. Nunca supimos por qué no lo escogieron a él en lugar de Hugo López-Gatell para atender la emergencia.

Los doctores Alejandro Macías y Francisco Moreno, nuestros expertos ángeles de la guarda, llamaban a todos para que tuviéramos precaución. En abril del año pasado la economía colapsó. Los países desarrollados apoyaron a sus pequeñas y medianas empresas y enviaron cheques a los ciudadanos para que tuvieran como sobrevivir. En México, la austeridad decretada por la ignorancia económica profundizó la penuria para millones que perdieron el empleo o su pequeña empresa.

El gobierno de izquierda nunca quiso pedirle al futuro prestado para resolver la agonía del presente. Sólo el Banco de México abrió la chequera a los bancos para garantizar liquidez.

El turismo y los servicios fueron los más golpeados. Hoteles cerrados o en remate, restaurantes que no pudieron seguir y la principal aerolínea del país virtualmente en remate.

El llamado proyecto Centinela creado con un modelo matemático para dar seguimiento a los contagios no funcionó. El Gobierno no escuchó a 6 ex secretarios de Salud que hicieron recomendaciones puntuales de cómo enfrentar la pandemia. Tampoco quiso saber nada de economistas expertos como Santiago Levy que expuso cómo inyectar dinero a las pequeñas y medianas empresas; cómo dar apoyos a las familias para evitar una caída a mayor pobreza y hacer la recuperación más rápida.

Perdido en un presente inédito había que recurrir a la historia. Nada como zambullirse en la narración de “La Gran Influenza”, gran libro sobre la mal llamada “Gripe Española”. La pandemia de hace un siglo mató a 50 millones de personas, por lo menos. El autor, John Barry, cree que fueron cerca de 100 millones. Duró dos años, de abril de 1918 a febrero de 1920, cuando en pocas semanas desapareció.

La vida no volverá a ser la misma; la normalidad volverá pero tendrá el sello de una posguerra. Tal vez tomemos conciencia del evento histórico más importante de nuestras vidas en algunos años, cuando armemos el rompecabezas de la verdad. Este escrito libre y desordenado puede tener el signo de los tiempos. Desorientación y confusión. Pronto tendremos orden para recuperar la memoria de estos años.

