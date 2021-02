¿CÓMO se llama la persona a la que le gusta que le tomen dictado? Bueno, pues en eso se ha convertido Andrés Manuel López Obrador con el asunto de su contrarreforma eléctrica.

Y NO SÓLO porque el Presidente ya les advirtió a los diputados -como si fueran sus empleados y no representantes del pueblo- que no le pueden mover “ni una coma”. También porque quienes siguieron el primer día del parlamento abierto se dieron cuenta de que más bien fue monólogo y bastante cerrado.

COSA DE VER, por ejemplo, que Miguel Reyes, de CFEnergía, prácticamente regañó a las y los legisladores, diciéndoles en qué deberían fijarse en lugar de cuestionar el tan patriota cortocircuito que la 4T quiere provocar. Pero más allá de los moditos, está el fondo: el supuesto diálogo inició después de que la Comisión de Presupuesto aprobó al vapor la iniciativa, haciendo evidente que a Morena no le interesa escuchar nada que no sea lo que les dicta el Presidente. Más que legisladores, parecen taquígrafos.

ALLÁ en Quintana Roo, se sabía y se decía, pero nadie hacía nada. Sin embargo, la acción de la UIF de Santiago Nieto contra la mafia rumana y sus aliados del Partido Verde dejó en claro que hay mucha mugre por limpiar.

LUEGO de que le congelaron las cuentas a José de la Peña, el PVEM quiso lavarse las manos destituyéndolo como dirigente estatal. Pura pantomima: sigue siendo coordinador de la bancada verde en el Congreso estatal y secretario de la Comisión Permanente.

DE HECHO, De la Peña mueve varios hilos en el Congreso, pues puso a su compadre, Benjamín Vaca, como subsecretario de Servicios Legislativos. Inclusive hace un año empujó una reforma para beneficiar, casuaaalmente, a nuevos casineros en Cancún, que tuvo que ser revocada.

DIFÍCILMENTE De la Peña se puso al servicio de la mafia rumana por iniciativa propia. ¿Quién más podrá estar involucrado? Por cierto: en rumano “baiat verde” quiere decir “niño verde”.

ALGUIEN en Palacio Nacional le dedicó a Alfonso Romo aquella canción de “que no quede huella, que no y que no, que no quede huella”, pues en estos días han echado a buena parte de la gente que el regiomontano llevó a trabajar al Gobierno federal.

EL MIÉRCOLES, por ejemplo, hubo prácticamente una redada en la Oficina de la Presidencia, encerraron a la mayoría de los funcionarios y, uno a uno, los comisarios de la Función Pública los fueron llamando para que firmaran -voluntariamente a la fuerza- su renuncia.

TAMBIÉN salió otra funcionaria cercana a Romo: Gemma Santana, quien era titular de Agenda 2030, el organismo creado para procurar un desarrollo sustentable, dos palabras que no aparecen en el diccionario de la 4T.