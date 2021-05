Competir para innovar

La competencia es la chispa que prende el motor. Rivalidades saludables han sido combustible de descubrimientos clave".

Apenas un parrafito del gran libro "The Code Breaker" (Amazon, inglés), que narra la fantástica travesía de Jennifer Doudna y otros científicos para descubrir CRISPR, el método para literalmente editar el código de la vida.

Con esta tecnología se puede alterar de forma específica el DNA de una célula de una forma sencilla y barata, lo que permite tratar o hasta eliminar terribles enfermedades. Y, bueno, más controversialmente, programar la genética de futuras generaciones.

CRISPR permitiría hasta jugar a ser Dios.

Como tantas tecnologías (energía nuclear), CRISPR puede ser un arma para el bien o para el mal.

Pero regreso a la innovación. Doudna tiene razón. La historia de CRISPR es una de rivalidades y competencia que fomentaron la inventiva. De colaboraciones, luchas y traiciones. De descubrimientos asociados a patentes y posibilidad de hacer muuucha plata.

Una historia fascinante con lecciones valiosas para la era de la disrupción, donde creatividad e innovación son parte de la genética para triunfar.

Aquí 10 aprendizajes de "The Code Breaker":

1. Científicos se motivan al entender la naturaleza, pero también por recompensas asociadas: publicaciones, patentes y premios.

2. Un descubrimiento rara vez se da por un momento tipo ¡Eureka! Son más bien diversos músicos que colaboran para tocar en un concierto mucho más armónico que si tocaran por separado.

3. Siempre realiza grandes preguntas. Esto se convirtió para Doudna en un mantra.

4. Nunca hagas algo que hacen miles. Si sigues a la manada llegarás al mismo lugar a donde van todos.

5. A veces los descubrimientos se dan por casualidades. Ejemplo, Alexander Fleming y la penicilina. Así pasó muchas veces en la historia del descubrimiento de CRISPR. Mientras más personas estén involucrados, más fácil es aprovechar esas casualidades.

6. Cultivar al laboratorio más que a las bacterias. En algún momento se tiene que dar la transición de jugador a coach. Los grandes logros, en lo que sea, requieren no sólo grandes jugadores.

7. Tomar riesgos. Como decía Steve Jobs, el éxito llega cuando se conectan pequeños puntos para crear grandes imágenes.

8. El valor de ser "outsider". No sentirse completamente en casa puede retarte, puede ser tu motor. Cuando no te sientes cómodo no te quedas quieto. Te mueves, buscas más.

9. No dividas el botín si no has terminado el asalto. A veces es mejor acordar que pelear, como sucedió con el descubrimiento de CRISPR, sobre todo entre dos grupos competidores.

10. En términos de Leonardo da Vinci, privilegiar el descubrimiento de las infinitas maravillas de la naturaleza. Que la competencia no mate las ventajas de ser camaradas y colaborar.

Interesantes. Consejos que no sólo aplican para el mundo científico. Seguramente te podrán ser útiles en tu siguiente proyecto.

La saga de Doudna y su colega francesa Emmanuelle Charpentier culminó con el Premio Nobel de Química del año pasado.

"No fue sorpresa, pero fue históricamente rápido. El descubrimiento de CRISPR apenas tenía 8 años. El Nobel de Física 2020 fue por un hallazgo sobre hoyos negros de hace 50 años", señala el libro.

Pues sí, literalmente celebraron el advenimiento de una nueva era, como lo dijo el secretario de la Real Academia Sueca: "Premiamos la reescritura del código de la vida".

Y vaya en qué momento, porque cierro este artículo con la pandemia.

"Cuando se resuelvan los retos del envío, sistemas basados en CRISPR podrán tratar y proteger a personas del COVID sin tener que activar el sistema inmune", explica el libro.

Piensa en vacunas y tratamientos con inhaladores o nebulizadores. Métodos que, por cierto, pueden programarse de forma simple para combatir a los siguientes virus que nos amenacen.

"Tendremos aparatos en casa para detectar virus y otras condiciones", comenta Walter Isaacson al final de este gran libro.

Fascinante.

Competir para innovar. Competir para mejorar. Competir para progresar.

En pocas palabras…

Mientras más sabemos, más nos damos cuenta que hay que saber más". -Jennifer Doudna

