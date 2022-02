***Compra de medicinas

Luego de que en diciembre se declarara desierta la primera licitación pública para la adquisición de medicamentos y materiales de curación en Guanajuato, se publicó el pasado 3 de febrero una nueva convocatoria internacional con reducción de plazos.

*Segunda licitación

Es un contrato para surtir a las unidades médicas del Instituto de Salud Pública del Estado para el periodo del 4 de marzo al 31 de diciembre de 2022. Para garantizar el abasto de este primer semestre se extendió el contrato a las empresas vigentes.

*Última convocatoria

De declararse desierta por segunda ocasión tendrá que venir una asignación directa. La junta de aclaraciones se realizará el 11 de febrero, la presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas el día 23 y el fallo el 2 de marzo.

***Amparos LGBTI+

Trasciende que el Poder Judicial concedió los amparos a las 30 personas trans que el pasado 13 de diciembre tramitaron los recursos legales para el reconocimiento de la identidad de género (28 por el cambio de identidad y dos de resguardo de acta).

*Cambio de identidad

Ricardo Gallardo, quien los apoyó a presentar estas demandas, aclara que sólo hay que esperar hasta el día 18 de febrero como fecha que tiene el Registro Civil para responder al Poder Judicial y que la sentencia quede firme para surtir efectos. Es el primer paquete de amparos que la comunidad trans tramita y obtiene en la entidad.

***Morena vs. Síndico

Un grupo de morenistas encabezados por las senadoras Martha Lucía Micher y Antares Vázquez Alatorre fijaron un posicionamiento en defensa de la regidora leonesa, Gabriela Echeverría, a quien el síndico José Arturo Sánchez Castellanos le dijo en la sesión del jueves que “su cinismo es del tamaño de su ignorancia”.

*La disculpa

En su carta exigen una disculpa pública del Síndico a la Regidora por lo que ellos consideran acciones de violencia política contra las mujeres en razón de género.

*Los firmantes

Entre los 17 firmantes están también el diputado local David Martínez; el diputado federal Emmanuel Reyes; las regidoras Eva García (Santa Catarina), Ruth Granados (Silao), Érika Patiño (Cortazar), Ana Cecilia León (Apaseo el Alto), etc.

*El motivo

La bronca inició después de que el presidente de Sapal, Jorge Ramírez, presentara su informe trianual (la despedida), y la regidora morenista criticara en temas como el contrato de obra a su cuñado y la tragedia de cinco muertos en la planta tratadora el 13 de noviembre del 2020 y cuyas indemnizaciones apenas están por resolverse.

*La defensa

"No entienden cuando se les dice que los señores no pueden hacer lo que la ley no les permite, se les pagó todas las prestaciones a que tenían derecho. El dinero no es de ellos, como para regalarlo, como lo hacen ustedes, es de todos los leoneses”, fue otra de las frases de defensa del empresario Síndico al empresario del Sapal.

*El contraataque

En su respuesta, Gabriela Echeverría afirmó que Sánchez Castellanos defiende los intereses empresariales. "Y le pido que tenga cuidado en cómo se dirige a mí, porque ya tiene una denuncia y ya se le hizo costumbre llamarnos a las mujeres mentirosas e ignorantes", le dijo.

*Exhorto efectivo

En Sapal siempre defendieron que hacían lo que podían. Lo cierto es que no fue hasta que la alcaldesa Alejandra Gutiérrez los exhortó a negociar en el Centro de Justicia Alternativa directamente con las familias, que el asunto está por resolverse.

*Enciende la mecha

Los dichos de Sánchez Castellanos ya provocaron la reacción de la bancada de diputados locales y de la dirigencia estatal de Morena, y ahora de sus senadoras y aliadas (os) quienes lo acusan de pasarse de la raya en aras de la libertad de expresión, y de vulnerar las funciones políticas de la regidora Gabriela Echeverría.

*Todos callan

Los morenistas además lamentaron que ninguna persona del Ayuntamiento presente, incluida la Alcaldesa, haya intervenido para frenar las expresiones, lo que consideran actos de omisión y complicidad ante hechos de violencia política. Vamos a ver en qué termina esta denuncia y si se serenan o no los ánimos en el Cabildo.

***OCL, renovado

Como reveló el domingo la columna La Olla el Observatorio Ciudadano de León ya no tendrá la figura de una Presidencia, terminó su periodo Rocío Naveja y se crea la figura de la directora ejecutiva, que asume quien ya era directora, Mayra Legaspi. Además de ciudadanizar el OCL, otro de los objetivos es sumar a más consejeros.

*Las investigaciones

Entre los planes del OCL está el de presentar proyectos de investigación que puedan recibir financiamiento del Fideicomiso Estatal para la Seguridad, preparan dos sobre: operación de la Justicia Cívica y la deserción escolar a nivel primaria.

*Empresas responsables

Otro proyecto, en colaboración con el Centro Espinosa Iglesias y el Consejo Coordinador Empresarial de León, es la adopción en las empresas de un Distintivo de Movilidad Social para reconocer a las empresas que ven por sus colaboradores.

Buscan funcionarios de casilla para Revocación de Mandato

El Instituto Nacional Electoral (INE) a través de los 15 Consejos Distritales en Guanajuato, llevó a cabo la primera insaculación de 350 mil 146 ciudadanos, quienes serán los primeros a considerar para la integración de las mesas directivas de casilla para la jornada de Revocación de Mandato del próximo 10 de abril.

A partir del 9 de febrero, Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales visitarán a las personas sorteadas para convencerlas y capacitarlas para estar en las 2 mil 819 casillas que se proyectan instalar en la entidad.

De entre los capacitados se realizará una segunda insaculación para designar a los funcionarios de casilla (presidente, secretario, escrutador y suplente, en cada una).

Foto: INE.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos