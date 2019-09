¿Comprar o rentar casa?

Usted, seguramente ha escuchado alguna vez, a amigos o familiares, formular la pregunta que encabeza este artículo. El dilema engendra contenidos de orden emocional, económico y social.

Tener una casa propia en México es algo cultural, inclusive algunos consideran que ser propietario de la casa brinda estatus, además de tranquilidad y seguridad para la mujer.

Recordemos que la existencia es inherente a la carencia, que a la vez está íntimamente relacionada con el deseo de la propiedad; y, el deseo es probablemente el motor de la economía que mueve al mundo.

Locke elaboró toda una teoría de la propiedad, que afirma que la propiedad fundamental de un ser humano es su propia persona.

Igual que en la mayoría de las cosas en la vida, al intentar dar una respuesta a la pregunta original del título, no existe una sola respuesta pues hay muchos factores relacionados con las circunstancias de cada persona.

Sin embargo, hay consideraciones que se pueden usar para determinar si comprar una casa tiene sentido o si alquilar es una mejor opción económica.

Para tomar la decisión, no es suficiente con echar un vistazo a los precios de las viviendas. También es conveniente checar las tasas de interés, la posible plusvalía de la zona, si en definitiva vivirás ahí para siempre, tu situación familiar… entre otras.

Otra condición sine qua non es que debes escudriñar las tarifas de alquiler de propiedades comparables, para comprender si tiene más sentido económico comprar o alquilar por el momento.

Será determinante que a tu decisión financiera no le gané tu parte emocional; o, si fuera así, debes de estar bien consciente de ello.

Entonces, debes de tener una visión preclara y analítica de tu situación y, para esto, antes, deberías responder a los siguientes cuestionamientos: ¿Con el enganche, te quedas sin ningún ahorro o excedente? ¿Vivirás tan apretado que no podrás salir a comer, o comprar algo de ropa y estarás tan constreñido financieramente cada mes que no puedas disfrutar de pequeños gustos como unas vacaciones?

Si puedes cómodamente pagar estos gastos y seguir conservando un pequeño ahorro de por lo menos tres meses de amortización del préstamo y tienes tus ingresos estables, entonces es totalmente factible la opción de comprar tu casa.

Pero, si necesitas cada centavo de tu flujo de efectivo actual para cubrir estos gastos, entonces la vivienda no es factible en este momento.

En pocas palabras, si adquirir tu vivienda significa sacrificar tu estilo de vida, una serie de privaciones y frena tus aspiraciones para el futuro, entonces aplaza la adquisición.

También, debes de considerar los factores externos, porque con el peligro de una recesión, la incertidumbre económica, muchas personas no están dispuestas a renunciar a la flexibilidad financiera del alquiler y temen estar atadas a una hipoteca.

Pero, antes de seguir, es importante señalar que las consideraciones aquí mencionadas no aplicarían para un sector económicamente alto, personas con gran liquidez y generosos flujos para atender cualquier eventualidad.

Es importante no confundirse y hacer alguna precisión técnica sobre el tema del valor de la vivienda: “Solo un necio no distingue entre valor y precio”, dice un viejo adagio, en el argot de la valuación.

El precio de un producto es la cantidad de dinero que se paga por él, es el punto donde se cruzan la curva de oferta y demanda; diferente es el valor, que está íntimamente relacionado con los beneficios presentes y futuros que reportará el bien adquirido.

Además, algo de lo que hay que tomar nota es que el precio de una propiedad nunca debería de ser mayor al alcanzado en el mercado por propiedades similares que se encuentren en la misma zona, mismas circunstancias y que permitan obtener iguales beneficios en el mismo tiempo y con riesgos iguales.

Una condición al adquirir una casa, es que, al terminar de pagar el crédito, el valor de la casa sea igual a todo lo que pagaste, capital e intereses, a valor presente, más una ganancia.

Es decir, debes recuperar tu inversión y una utilidad razonable. En el caso de la renta, el pago deberá ser menor que el cargo por intereses; así, tienes la posibilidad de invertir la parte que no abonarías a los intereses, de manera que te generen rendimientos mayores a la inflación.

Entonces, dicho lo anterior, analicemos cómo usar lo que será una útil herramienta. Es un indicador financiero inmobiliario que marca parámetros en relación a lo que más te conviene financieramente: Comprar o rentar.

El indicador, “Price to Rent,” es igual a: El Valor de la casa/ Renta anual. Además, éste sirve para conocer si las viviendas están a buen precio o están en una burbuja.

El origen de este indicador son los mercados de capitales, para la valuación de acciones; esto se hace dividiendo el precio de la acción, entre las utilidades: Precio/ Utilidad = PER (Relación, precio-beneficio).

El concepto es que cada inmueble tiene un valor fundamental, en función de la capacidad de producir beneficios presentes y futuros.

El PER muestra el número de años de beneficios que necesita un inversionista para recuperar el dinero invertido en la compra de acciones, si el beneficio por acción fuese constante.

La teoría del “Price to Rent,” nos dice que si, al dividir el Valor de casa/ Rentas anuales, el resultado es mayor a 10, entonces es mucho más conveniente rentar que comprar; y, si es menor que 10, debes aprovechar la oportunidad de comprar.

Veamos un ejemplo: Una casa vale dos millones de pesos y cobra de renta 300 mil pesos anuales: Valor de la casa 2,000,000/ Renta anual 300,000 = PER = 6.66, el resultado es menor a 10; por lo tanto, conviene comprar.

Pero, si la casa vale dos millones/ Renta anual es de 150,000 = PER = 13.3, el resultado es mayor a 10; por lo tanto, no es momento de comprar.

Antes de decidir medite estas palabras: Hay cosas que realmente valen y las queremos, pero también hay cosas que realmente valen y no las queremos; luego, hay cosas que queremos y que realmente valen; sin embargo, hay cosas que queremos y que realmente no valen; aunque, también, hay cosas que no valen y que no queremos.

Lo interesante sería saber por qué deseamos algo y distinguir entre lo que realmente no vale y lo que en verdad vale.

*El que escribe es arquitecto, maestro en valuación, especialidad en inmuebles y especialidad en valuación de negocios en marcha.