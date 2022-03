Con cautela

Se llama Shenzhen, es conocida también como la “Silicon Valley China”, actualmente registra el peor brote del Covid19 luego de dos años y nuevamente ha recomendado un confinamiento social, poniendo en alerta a una cadena de proveeduría mundial que podría alargar sus tiempos de desabasto y encarecimiento de los insumos.

En esta parte del mundo se concentra un importante número de empresas de manufactura y de tecnología que en varios de los casos difícilmente pueden hacer trabajo sin asistir a sus plantas, por lo que nuevamente han parado sus líneas de producción.

Shenzhen es la tercera ciudad que más aporta al PIB en China en donde compañías como Huawei, Tencent y Foxconn tienen sus principales sedes, está última principal proveedor de Apple.

En esta ciudad se encuentra uno de los puertos también más importantes para la logística en China, por lo que no solamente se está viendo frenadas aquellas piezas que hacen, sino las unidades que hacen escala por aquella zona.

“Hace tres décadas era una villa de pescadores. Hoy es el Silicon Valley de China. Una megaciudad en la que han nacido gigantes como Huawei o Tencent. Joven, ultrarrápida, competitiva. Y a la que acuden buscavidas de todo el país, y de medio mundo, a prender la mecha de sus sueños electrónicos”, describe una nota de Guillermo Abril, de noviembre del 2017 en El País.

La semana pasada platicando con Luis Ernesto Rojas Ávila, director de la Cofoce, le preguntaba si esta situación, cambiaba la proyección positiva que se tenía para el estado de Guanajuato, su respuesta fue, no, no por ahora. Aunque al mismo tiempo invitaba a las empresas a prevenir en la medida de lo posible sus insumos, y a la vez expresaba su deseo de que esta coyuntura que ha comenzado nuevamente no sea por mucho tiempo y que tampoco se alargue a otras partes del mundo, porque al final de cuentas “es un efecto dominó y vivimos en mundo globalizado e interconectado”.

Día a día

Al cierre de la semana pasada un empresario zapatero me decía que ya empezaba a registrar nuevamente desabasto de suelas y tacones.

Un fabricante importante de tequila en Guanajuato me comentaba que en su sector la falta de vidrio estaba poniendo en aprietos, por fortuna en su caso, ellos dentro de su cadena de proveeduría también hacen sus propias botellas, sin embargo con su producción y la de un reconocido cliente en México, cero espacio tienen para ayudar a otras marcas de bebidas espirituosas.

En el caso del sector automotriz la gente de Honda ha tenido que hacer un reajuste en sus cifras a partir de abril, primer mes, en donde habrán de producir un 15 por ciento menos, el motivo es el suficiente número de semiconductores.

Dificultades

En casos como el del sector inmobiliario; cemento y acero presentan encarecimiento en sus precios, y esa mejoría en ventas con la que comenzó el 2022, esperan no vaya a la baja por la incertidumbre económica que ya comenzó a darse por el conflicto entre Rusia y Ucrania, y porque algunos proyectan que lo que hoy sucede en China en temas de salud podría darse en Estados Unidos.

De ese tema de forma más amplia nos contarán especialistas del sector inmobiliario en el especial de Bienes Raíces que se publicará el domingo 27 de marzo en Periódico AM.