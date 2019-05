Con el enemigo en casa

No digo que a propósito de mi artículo periodístico respecto a los arranques foxianos en favor de la marihuana se saturaron mis teléfonos y el correo electrónico. Presumirlo así resultaría una fantasía ridícula; pero lo que es verdad, me apena, ya que varias personas comentaron, que no se explican por qué fui tan indulgente con el sancristobaleño y sus apetitos financieros mediante ese negocio.

La verdad es que un servidor opina, si se quiere con grado elevado de severidad, pero no es un juez que sentencie; luego no hay que caer en la temeridad de suponernos más sapientes que Salomón o mejores que un tribunal colegiado.

En cuestiones de índole sanitaria, seria, profunda, tienen la última palabra los gobiernos, con funcionarios capaces y los pueblos mediante ciudadanos informados y activos.

Confieso relacionado con este tema, que en mis 61 años de ejercicio periodístico, jamás imaginé que llegaría a mi mesa de trabajo una realidad que me adelanto a calificar de lacerante, dramática en extremo, que tal vez ocurre al lado de su casa, enfrente de su vivienda o de la mía.

¿De qué se trata?

De la perversión que entró en algunos hogares, a poco sin que se sintiera. Es una especie de invitado no deseado; pero ya está en el seno de la familia.

Lo explico con la máxima claridad y me abstengo de dar detalles mayores del caso por pudor profesional.

No nos escandalicemos simplemente ante un suceso de esta naturaleza, que estoy cierto se repite, como el agua que se filtra por las paredes y las destruye.

Un muchachito, de aproximadamente ocho años, con la mayor naturalidad del mundo comenta que su hermana se mete droga; ella tiene 17 años.

El pequeño relata que lanza sobre el rostro de él bocanadas de lo que se administra.

Agrega el inocente, como en una plática normal, que la actora coloca en un foco “algo” de donde sale humo que luego lo absorbe.

Si el pequeño está presente, como sí lo está, es obvio que le convida ese veneno.

Este suceso no deja espacio para el escándalo ya que a donde debe llevarnos es a la reflexión; pero seria, profunda.

¿Cómo y por qué, una parte de esta generación se nos ha desbarrancado? Dirán los expertos eclesiales que faltó la fe, que no se le hizo caso ni a Ripalda; los sociólogos hablarán del tejido social roto, que en muchos hogares se perdió o hizo añicos eso que se conoce como autoridad. Los maestros advertirán que la modernidad, con sus excesos en el enervar el organismo de distintas maneras, para el extremo disfrute, nos rebasó a todos.

Y los psiquiatras, hombres y mujeres dedicados a una profesión que descubre hasta las entretelas del ser, nos van a diagnosticar que hay voluntades perdidas y que esas pierden a otras más.

Muchas veces creemos ser buenos porque decimos: “yo no hago mal a nadie”. No le hagas mal pero es mejor que le hagas bien a tus prójimos, a sus hermanos socialmente hablando. Si requieren una palabra de aliento, dáselas, si necesitan consejo o una orientación moral, social, dáselas. Salvemos el presente y el futuro de una patria que se nos puede ir en buena proporción, en el torbellino del mal.

Así que, resulta claro, mis estimados lectores, el drama que este niño nos ofrece no es para quedarnos cruzados de brazos o verlo como algo normal. Es un ser humano en grave riesgo, en peligro. Ya se le está dañando desde ahora.

¡Urge rescatarlo! Y también, claro está, a la persona que ya encaminada en su dosificación dañina, subsiste en condiciones degradantes.

Hay que actuar; pero ya, no mañana porque el tiempo nos devora y ese mañana puede ser demasiado tarde.

Si usted conoce de una situación de tal y tan grave naturaleza, actúe, no se quede con los brazo cruzados y esperando, como muchas personas que gritan y reclaman a los demás: “¡Hagan, actúen, sálvennos!”. Esos exhortos son totalmente absurdos por irresponsables. La comunidad no son los demás; somos todos y en nuestras manos está el presente y el futuro.

Ese niño es un símbolo de los miles o millones de pequeños que la perversidad puede perder.

Actuemos; pero ya, los grupos, las autoridades, nosotros como personas, ante ese reto, con conciencia social y humana.

Finalmente comento que urge que los ponderadores de la yerba “mágica” o marihuana, como Fox, nos precisen si masticarla en chicles, comerla a manera de chocolates o fumarla lúdicamente, o sea para diversión, no afecta de alguna forma al organismo.

Y a la madre con embarazo ¿le sirve o puede perjudicarla? En la lactancia ¿nada se le transmite al bebé al fumar la mamá uno o dos carrugitos al día? Será sospechoso, muy raro, que no ocurriera nada si simplemente la dama que espera un bebé, si come mucho picante le transmitirá el “chincual” a su retoño.

Esperamos la ilustración de los sapientes; pero de los de verdad, no de aquellos que, si tienen, se jalan un pelo para convidar lo que suponen. La ciencia de verdad es más seria que la simple “puntada” de alguien que con ocurrencias sigue amasando fortuna.