¿Con qué cara AMLO habla de fraude?

¿EN QUÉ momento se quedó afónica la conciencia del morenista Pablo Gómez? Resulta difícil de creer que el activista del '68 que fue preso político del PRI pretenda ahora reinstaurar el mismo régimen autoritario... pero con los colores de Morena.

SU PROYECTO de reforma electoral pone a Andrés Manuel López Obrador al mismo nivel autocrático de Luis Echeverría: un Presidente sin contrapesos, con partido de Estado, con poder centralizado y sin espacios para la oposición.

SI EL propio Pablo Gómez logró ser diputado del Partido Comunista Mexicano, en 1979, fue gracias a las diputaciones de representación proporcional que hoy quiere desaparecer. Hágase, Señor, la pluralidad en las mulas del compadre.

¿CON QUÉ cara el presidente Andrés Manuel López Obrador puede hablar de fraude electoral cuando él mismo despacha desde Palacio Nacional; Morena y sus aliados gobiernan 17 estados y son mayoría en el Congreso de la Unión? Y todo en elecciones conducidas por el mismo INE al que ahora quieren dinamitar. La 4T va... ¡arriba y adelante!

*

¡RÁPIDO! Que alguien le dé una dosis de ivermectina a Claudia Sheinbaum, para que se le pase el malestar por el espaldarazo a Adán Augusto López en pleno Palacio Nacional.

Y ES QUE seguramente no le cayó bien a la jefa de Gobierno enterarse que al secretario de Gobernación, el mismísimo Presidente le organizó una ovación de pie por parte de toda la bancada morenista de la Cámara de Diputados, con la que se reunió. ¿Cómo hacen las corcholatas cuando las destapan? ¡Tsssss!

*

ALLÁ en Puebla están echando fumarolas el Popocatépetl... ¡y los morenistas! Cuentan que dentro de las filas del partido oficial hay incomodidad, por no decir molestia, con Miguel Barbosa, por su cercana relación con el alcalde panista Eduardo Rivera.

PARA nadie es secreto que el gobernador tiene mejor entendimiento con el presidente municipal albiazul que con su antecesora, la morenista Claudia Rivera. El asunto, sin embargo, ya rebasa los límites estatales y dicen que Mario Delgado está más que molesto con lo que considera una falta de fidelidad por parte del poblano.

A VER si el morenismo en Puebla no termina rompiéndose en pedacitos como plato de talavera.

*

TOMANDO en cuenta que el avión presidencial sigue sin venderse, que el Insabi fracasó, que las compras consolidadas de medicinas salieron más caras, que las Fuerzas Armadas no regresaron a los cuarteles y que el precio de la gasolina no bajó, ¿quién podría dudar de que el gobierno federal logrará controlar la inflación? Nomás es cosa de que el Presidente haga un pacto, pero no con la iniciativa privada... ¡sino con la realidad!