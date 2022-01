Consejeros ciudadanos, ejemplo cívico

Es difícil escribir sobre el tema pues casi lo haría sobre mí mismo, lo cual inhibiría algunas revelaciones que por propia experiencia, si bien ofrecerían mayor certeza, podrían interpretarse como críticas injustas, al haber participado en varios Consejos de Patronatos y algunos otros órganos municipales a lo largo de nueve años.

Existen en León, varios organismos que se integran, orientan y administran por diversos Consejos Ciudadanos para potenciar la actividad cívica directa buscando siempre el bienestar de los leoneses y el mejor aprovechamiento de los recursos económicos, en programas, planeación, obras y desarrollo en general. Entre los más importantes o destacables se encuentran el IMPLAN (Instituto Municipal de Planeación), SAPAL (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León), EXPLORA (Centro de Ciencias Explora, Parque y Museo), Parque Zoológico de León, Parque Metropolitano de León, el polémico y ahora cuestionado Patronato de la Feria Estatal de León, entre otros.

La integración de los Consejos Directivos en general de estos organismos contemplan la inclusión de representantes del Ayuntamiento, funcionarios propios del organismo y dependiendo de la materia y objeto de cada institución, se incluyen también representantes de la sociedad propuestos por Universidades, Clubes de Servicio, Colegios de Profesionistas y principalmente por miembros o representantes de las Cámaras Empresariales, agrupadas en el Consejo Coordinador Empresarial de León, tales como la CANACO-SERVYTUR, CANACINTRA, CONCAMIN, COPARMEX y otras ocho organizaciones más.

En estos espacios son donde se da oportunidad a la participación ciudadana, de carácter honorífico, sin sueldo, sin prestaciones y sin carácter de servidor público, aunque con responsabilidades y respeto a la reglamentación pertinente. Algunos contemplan ocho, diez, doce o hasta dieciocho lugares para Consejeros en activo, normalmente por tres años en el encargo. Obviamente, las personas propuestas deben ser honorables, de reconocida solvencia moral, responsables, sin antecedentes penales, de conducta intachable y hasta cierto punto sobresalientes en las áreas que los propusieron. Luego el Cabildo leonés en pleno, vota y aprueba la conformación de estos Consejos. Así el trámite en general y a grandes rasgos para la comprensión de los amables lectores.

Ahora bien, porqué la existencia de desajustes, reportes, escándalos y quejas en algunos de estos Consejos Ciudadanos? A veces hasta actos de incongruencia o indecencia, al menos, por decirlo de alguna forma, politiquerías, confrontaciones, intereses encontrados o simplemente comentarios públicos negativos en su funcionamiento.

Lo que más se comenta es la repetición de cargos sobre los mismos personajes que están al mismo tiempo aquí, allá y acullá, hasta en dos o tres Consejos Ciudadanos, y pues obvio que la ciudadanía comenta: “son los mismos de siempre”. Se enquistan casi de manera permanente en los organismos que consideran “convenientes”. Tal es el caso sobre todo de los representantes de Cámaras Empresariales, quienes pese a tener lineamientos específicos en un “Código de Conducta para Consejeros Ciudadanos de León, Guanajuato”, nos parecería que no se observan o no hay quien lo supervise y además el H. Ayuntamiento no releva de su cargo a ninguno de ellos, aún cuando lo incumplan.

Veamos solamente por ejemplificar algún caso en abstracto sin referencia a persona alguna, lo que señalan los dispositivos del Código de Ética mencionado. El mandamiento número 7 del Decálogo de Principios Éticos expresa: “Con el objeto de fomentar una mayor variedad y diversidad en la participación ciudadana, los Presidentes de los Organismos que integran el Consejo coordinador empresarial de León (CCEL) se abstendrán de autonombrarse como Consejeros Ciudadanos para cualquier instancia, a menos que estén próximos a terminar su encargo (tres meses).”

Y el número 8: “Los consejeros no podrán promover o participar en la contratación, nombramiento, evaluación, ascenso, transferencia, o el disciplinamiento de un familiar en una posición dentro del Consejo Ciudadano en el que participe o en otro.”

Y el número 10: “Los consejeros ciudadanos no podrán aceptar trabajo, proyectos, o celebrar cualquier tipo de contrato profesional con el organismo que participen o hayan participado en los últimos tres años.”

Ante la inminente convocatoria que emitirá el H. Ayuntamiento que preside Alejandra Gutiérrez Campos, para la renovación trianual de todos estos Consejos, estimamos pertinente recomendarle a ella, a los Síndicos y Regidores, revisar perfectamente las propuestas en la integración de los Consejos Ciudadanos para inyectar frescura, nuevos personajes, caras y perfiles novedosos y actualizados en estos ámbitos que los hay, y muchos; y que se refleje su rigor analítico en el rechazo a las propuestas inconvenientes como nunca se ha hecho.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos