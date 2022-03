De manera muy discreta, la cúpula del Consejo Coordinador Empresarial fue a conocer el nuevo aeropuerto "Felipe Ángeles", pero apenas ayer dieron a conocerlo. El asunto no tendría mayor relevancia si no fuera por la curiosa declaración del flamante dirigente, Francisco Cervantes.

Dijo que los empresarios quedaron "gratamente impresionados" -así lo dijo- por la calidad y rapidez en la construcción del AIFA, al que calificó al nivel de los mejores del mundo, no, perdón, de Latinoamérica. Fiel a su promesa de no confrontarse con el Gobierno federal, Cervantes dijo que será un reto la conectividad. Y es que, como ya se sabe, la 4T construyó un aeropuerto, pero... no hubo mucha planeación para decidir cómo llegar a él, ya sea en coche o en avión.

Si los directivos del CCE hubieran viajado en auto a Santa Lucía, habrían vivido el calvario de cruzar por las obras en Indios Verdes, el atasco en Ecatepec y el caos de la carretera a Pachuca. Pero como los llevaron en helicóptero, pues, así sí, cualquiera queda gratamente sorprendido.

*

A la mitad de su discurso en San Lázaro, al hablar sobre la destrucción de las bellas ciudades ucranianas, la embajadora Oksana Dramaretska se quebró. Un nudo se le formó en la garganta, se le atoraron las palabras y las lágrimas ante los diputados mexicanos.

La diplomática acudió invitada por Movimiento Ciudadano, en especial por Salomón Chertorivski, cuyo abuelo llegó a México de Ucrania; y el coordinador naranja Jorge Álvarez Máynez. La embajadora agradeció el apoyo de todos los partidos que se han pronunciado sobre el conflicto, pero dijo que es momento de pasar de las palabras a las acciones.

Con toda claridad, Dramaretska pidió que México se sume a las sanciones internacionales contra Rusia, cosa que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha negado a hacer. Después del emotivo mensaje de ayer, sería terrible que en Palacio Nacional mantuvieran su indiferencia con el pretexto de la no intervención. En ese sentido la representante ucraniana soltó una frase difícil de ignorar: "Hacer el juego al agresor no es neutralidad".

*

En la próxima edición del diccionario político mexicano, es muy probable que en la palabra "porro" aparezca la foto de Sergio Gutiérrez Luna. Y es que el diputado morenista tiene unos modales legislativos muy peculiares. Ayer festejó al estilo de la roqueseñal priísta su "triunfo" al ser aprobada una reforma para ¡violar la Constitución! Sin análisis y con dispensa de trámite, Morena y sus rémoras están cambiando las reglas de la revocación para poder hacer campaña en favor del Presidente, pese a que lo prohíbe la Carta Magna. Los principios aplastados por los fines.