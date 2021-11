Este domingo tuve la oportunidad de ver la película “Contacto”, un tributo a Carl Sagan, un estudioso que dedicó su vida a entender el Universo, en ella el tema central es la posibilidad de que exista más vida en el Cosmos.

R- Guarraguauuu, mi Santias, ese tema es de mi interés.

S- Creo que es del interés de todos, mi Rufo, no de gratis el hombre siempre ha querido desvelar los secretos de las estrellas, por ello, por la trascendencia, rescato una de las reflexiones finales de la película: “El Universo es inmenso, si solo lo habitamos nosotros, ¡que desperdicio!, ¿no creen?”

R- Guau, mi Santias, empiezas la semana con mucha filosofía.

S- No mi Rufo, empiezo la semana reflexionando sobre lo estúpidos que somos los humanos. Tenemos la fortuna de vivir en un mundo en donde la vida es un testimonio de un milagro en el Universo, en donde tenemos la certeza de que hasta donde alcanzamos a “ver” no existe más vida, y me encuentro con que los acuerdos en la COP26, reunión mundial sobre el cambio climático que reunió a más de 200 países, fueron más tibios que un novio borracho en su luna de miel.

R- Guauuu, ¡tienes razón!, tenemos ante nosotros el milagro de la vida en un planeta que es único y excepcional, que tiene agua, aire y tantas y tan variadas formas de vida que deberíamos estar diariamente en contemplación y viendo como lo conservamos, en lugar de contaminar y acabar con los recursos naturales a cambio de dinero, de la destrucción del planeta y de la extinción del ser humano.

S- Así es mi Rufo, los humanos somos tan estúpidos que en lugar de colaborar unos con otros, nada más estamos viendo como le quitamos a los demás lo que tienen… ¡La economía sobre la vida!, un despropósito.

R- Grrr no puedo argumentar nada contra eso mi Santias, la estupidez humana tiene una de sus manifestaciones más dramáticas en la política, ello derivado de la falta de inteligencia y humanidad de sus líderes.

S- Ya que mencionas la política, ¿qué me dices de la inmoral actitud de nuestro gobierno?, diciendo que si pero no al acuerdo sobre dejar de usar combustibles fósiles.

R- Grrr, así somos, por eso, ante la necedad humana, han tenido que constituir estados soberanos para mantener distancia y poderse gobernar; ya que todos los humanos juntos estarían viendo como comerse los unos a los otros; nada más con ver cuantos siglos prevaleció la “esclavitud” como forma de dominio y como, con el trabajo subordinado están regresando a ello, para entender que son, en muchas ocasiones, una raza idiota.

S- ¡Tienes razón, mi Rufo!, la raza humana nada tiene de inteligente.

R- Guau. Tú también tienes razón, mi Santias, solo en pequeños grupos con intereses comunes, pueden los humanos convivir. Cuando no es por diferencias de raza, es por tener diferente religión, cuando no por tener diferente modo de vida o pensar de otra manera, el caso es que siempre tienen el pretexto para fregarse los unos a los otros y abusar de los más débiles.

S- La ley de la selva, el hombre lobo del hombre, así es, aunque así no debería ser,... hasta por conveniencia.

R- Guauuu ¡Hasta por conveniencia!, esa debería de ser la bandera de la raza humana, no a la corrupción y a la búsqueda de poder; ¡Si al servicio!, si todos se ayudaran, todos viviríamos mejor; incluidos los perros.

S- Nada que alegar, mi Rufo, por ello, ante la estupidez humana, debemos de pugnar por mantener los estados soberanos y fundamentar las relaciones en el respeto a nuestras diferencias para trabajar juntos, es el único camino que tenemos para salvar al planeta y la vida. En otras palabras, cuando el camino sea el respeto y la armonía entre las naciones, podremos salvar a la humanidad y al planeta... y así, algún día, conocer a otras civilizaciones… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador

