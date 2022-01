***Contagios, récord

En lo que va del mes de enero Guanajuato registra ya 25,891 casos confirmados de COVID-19, superando el peor mes que fue enero del 2021 en el que hubo 24,232. Lo bueno es que, mientras hace un año fueron 2,433 muertes, este mes son 301.

*Y vienen más

La gravedad no es la misma gracias al avance en la vacunación, es cierto, pero también el que las hospitalizaciones y muertes se siguen presentando. Guanajuato todavía no alcanza el pico de la cuarta ola, no hay porqué minimizar el riesgo actual.

*Marzo, la salida

Con el semáforo amarillo a partir de la siguiente semana, estamos más cerca de regresar al naranja, que al verde, lo que implicaría más restricciones en aforos. El secretario de Salud, Daniel Díaz, confía en que, para marzo, se vea luz en el túnel.

***Sin noticias

Ayer, al secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, se le preguntó si ya hay destino para los más de 2 mil millones de pesos programados por la Federación para los 50 municipios con más incidencia delictiva del país, entre ellos algunos de Guanajuato. Pero dijo que todavía no le han informado detalles.

*Calientes

Como recordaremos, entre esos 50 municipios calientes por alta incidencia de homicidios dolosos las autoridades federales enlistan en sus informes de seguridad a cinco de Guanajuato: León, Celaya, Irapuato, Salamanca y Apaseo el Grande.

*Ya se definió

En ese tema, ya lo dijo hace unos días Sophia Huett, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que serían 270 millones los que de esa bolsa federal aterrizarían para los municipios de Guanajuato. Falta conocer entonces el monto para cada municipio, cuándo lo recibirán y cómo lo invertirán.

*Fondo de seguridad

En León se entregó ayer el equipamiento policial pendiente del Fondo Estatal de Seguridad del 2021. Ahí, el gobernador Diego Sinhue aprovechó para recordar que otra vez para este 2022 está contemplada una bolsa de 200 millones para el fortalecimiento de las corporaciones municipales con equipamiento y capacitación.

*Homicidios, optimismo

Luego del cierre de las cifras oficiales que confirman casi mil víctimas de homicidio doloso menos en 2021 que en 2020, cada que puede Diego es optimista del avance. Su promesa es dejar la entidad con menos homicidios que cuando llegó. Y le falta.

*León, otra historia

En lo que parecen no reparar es que esa reducción no es pareja, por el contrario León, después de un terrible 2020, en el 2021 nuevamente superó su peor récord. Por el contrario, otros municipios, principalmente Salamanca, sí tienen qué presumir.

***Refinería y sindicato

Los 25 aspirantes registrados para competir por la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) comenzaron campaña y visitarán las seis refinerías del País, entre ellas la de Salamanca.

*Campañas en marcha

El candidato César Pecero Lozano fue el primero que se presentó a las 7 de la mañana afuera de la refinería Ing. Antonio M. Amor para presentar su estructura y plan de trabajo para hacer frente, dijo, a un retraso de más de tres décadas en el sindicalismo, que dijo se ha olvidado de su razón de ser: proteger a los trabajadores

*Sin privilegios

“Si quieren más amenazas, violaciones al contrato, pagando por ascensos, pueden seguir votando por lo mismo... Ya no debemos de ser cómplices de todos aquellos que sólo buscan el progreso de sí mismos y no de las familias”, dijo en su discurso

*Sin equipo

Les dijo que es importante mantener una relación estrecha con las autoridades de Pemex para pelear contratos colectivos que mejoren las condiciones laborales, por ejemplo, hay personal que no cuenta con el equipo necesario para sus funciones.

*Las peticiones

También dijo que entre lo que más le han solicitado los trabajadores es la revisión de casas construidas en terrenos de mala calidad, así como el vigilar de cerca el reglamento de los escalafones para que este se cumpla con total regularidad.

*Era post-romero

Las actividades de la campaña continuarán hasta el día sábado 29 de enero, y será el 31 de enero que los empleados sindicalizados votarán por una nueva dirigencia, esto luego del poder que mantuvo durante 26 años Carlos Romero Deschamps.

***Dona un libro

Bien por la regidora panista del Ayuntamiento leonés, Luz Graciela Rodríguez, al convocar a una campaña de donación de libros para la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León y fomentar la lectura entre los cadetes en formación.

*Para la academia

La campaña inicialmente será del 21 al 30 de enero. La entrega se puede realizar de lunes a viernes en la oficina de regidores de 8:00 de la mañana a 14:00 horas. En su llamado incluyó a las distintas cámaras empresariales que hay en León.

Llega a León Congreso de Turismo Sustentable

Por primera vez, el “Sustainable & Social Tourism Summit” deja la sede de Cancún y llega para celebrar en León su 6ta. Edición del 31 de agosto al 03 de septiembre.

Así lo anunció Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo del estado de Guanajuato, en el Pabellón de México de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, España, en compañía de Miguel Torruco Marqués, secretario nacional de Turismo de México; Fernando Mandri, presidente de Sustainable & Social Tourism Summit; y Michele Pitta, especialista de Proyectos del Departamento de Miembros afiliados a la Organización Mundial de Turismo (OMT).

Este evento sensibiliza y capacita a alrededor de 350 líderes del turismo sustentable y social de México e Iberoamérica en temas sociales y ambientales.

Foto: Sectur.

