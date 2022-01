***Contralor, hoy

De una terna que le envió el Comité Municipal Ciudadano el Ayuntamiento de León elegirá en sesión de hoy por la tarde al titular de la Contraloría Municipal para los siguientes cinco años, según la reforma de junio 2019 a la Ley Orgánica Municipal.

*La perfilada

De manera extraoficial lo que les puedo adelantar es que todo apunta a que el voto de la mayoría sea por Viridiana Margarita Márquez Moreno, quien desde el inicio de la actual administración fue nombrada Encargada de Despacho de la Contraloría.

*Votación suficiente

La elección requiere de la mayoría calificada, es decir de 10 de los 15 votos del Ayuntamiento, que son precisamente con los que cuenta la fracción panista. Si ninguno la tiene se procede a elegir por mayoría simple entre los dos más votados.

***El perfil

Viridiana Márquez tiene 39 años, es Licenciada en Derecho por la Universidad de La Salle Bajío, con una Especialidad en Justicia Administrativa y diversos cursos y diplomados en materia de responsabilidades y anticorrupción. La funcionaria ha ocupado diversos cargos en la misma Contraloría Municipal desde el año 2013.

*En la orilla

Los descartados serían Mark Sandoval Salmerón, actual Jefe de Asuntos Jurídicos de la Contraloría Interna del Sapal; y Silvia Fabiola Campos Gutiérrez, quien fuera Directora de Mejora Regulatoria en Economía Municipal de 2016 a noviembre 2021.

*PRI, en contra

A diferencia del PRI hace tres años que le dio el voto de confianza al nombramiento de Leopoldo Jiménez, esta vez la regidora Araceli Escobar no apoyará a ninguno. No advierte en la terna un candidato (a) que cumpla con la independencia político-administrativa y la capacidad técnica, requisitos indispensables del cargo.

*Sesión virtual

La sesión de Ayuntamiento en la que se abordará este punto será a las 6 de la tarde y esta vez de forma virtual, pues se confirmó el positivo a COVID-19 del regidor panista Lupe Vera, y está en espera de resultados la regidora de MC, Lucía Verdín. El reglamento no hace posibles sesiones híbridas (presencial y virtual a la vez).

*A explicar

Están invitados los cinco integrantes del Comité Municipal Ciudadano con la intención de que expliquen el procedimiento que los llevó a enviar esta terna que partió de una convocatoria pública, un examen de conocimientos y la entrevista.

***Feria y protocolos

El Patronato de la Feria que comanda el empresario Juan Carlos Muñoz convocó para hoy a las 9 en punto de la mañana en un salón del Poliforum, a una rueda de prensa a la que titulan “Reactivación económica responsable y protocolo de salud durante la Feria 2022”, misma que arranca este viernes 14 y hasta el 9 de febrero.

*Nada cambia

Vamos a esperar a ver qué nos dicen luego de las reuniones sostenidas con autoridades sanitarias. Hablarán seguramente de procurar la sana distancia y usar siempre el cubrebocas. No se espera que limiten el aforo en espacios cerrados como el Palenque, en donde la venta de los boletos comenzó desde hace rato.

***Más de 4 meses

Aunque fue desde el 7 de octubre que José Raymundo Sandoval Bautista, a nombre de la Plataforma por la Paz y la Justicia, solicitó que un grupo de víctimas de delitos y de familiares de desaparecidos fuera recibido por legisladores locales, fue hasta ayer 12 de enero que les dijeron que sí, y que la reunión será el 22 de febrero.

*Para escuchar

Primero entregaron un oficio con la petición a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, después los canalizaron con la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables que preside el diputado por Morena, David Martínez, quien a finales del 2021 intentó aterrizar la reunión, pero la mayoría panista se enredó en la mecánica.

*El exceso

Ayer finalmente dieron una fecha, aunque el PAN impide que el legislador morenista conduzca el encuentro y acuerdan que sea la Secretaría General del Congreso. No se recuerda un intento de control así para una simple mesa de trabajo a la que asistirán no más de ocho personas que lo único que demandan es ser escuchados.

*La agenda

La discusión que plantean es una agenda de reformas a las siguientes leyes: Búsqueda de Personas Desaparecidas, Atención Integral a Víctimas, Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, y la Ley Orgánica de la Fiscalía.

***Asalto al CIDE

El economista leonés, Eduardo Sojo, director del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE, se pronunció ayer en su cuenta personal de Twitter respecto a la polémica convocatoria del Conacyt a una Asamblea General de la institución este día 14 para modificar el Estatuto General y tener un control vertical de la misma.

*Sojo fija postura

“Nadie, en conciencia, puede votar a favor de destruir la vida colegiada de una institución académica. Más aún cuando el procedimiento es claramente ilegal”, señaló el ex Presidente del INEGI y ex Secretario de Economía federal. Y es que uno de los intentos es que el Consejo Académico no tome decisiones, sólo opine.

Va continuidad de bulevar Perdigón

Con el propósito de mejorar la conectividad en la zona de los Naranjos, Maravillas y Medina, en León, en los próximos días arranca la continuación del bulevar Perdigón.

La Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (Sicom) del Gobierno del Estado emitió este miércoles el fallo de la licitación resultando ganadora la empresa Consorcio Constructor Eco Bajío con una propuesta de 77 millones 339 mil pesos.

La obra de pavimentación del bulevar Perdigón incluye el tramo 1 par vial del bulevar Francisco Villa a calle Valle Escondido y calle Huerta de Cocos. Así como el tramo 2 del cuerpo sur bulevar Perdigón tramo a pavimento existente en el fraccionamiento Bosques de los Naranjos, informó Sicom en un comunicado.

Foto: Sicom.

