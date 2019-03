***CONVENIO SINGAPUR

La Secretaría de Desarrollo Económico informó que el costo total del convenio que se firmó para la consultoría que les dará un organismo descentralizado del Gobierno de Singapur fue de 190 mil dólares.

***BIENVENIDOS: SOJO

El presidente del Iplaneg, Eduardo Sojo, comentó que él no está enterado de los detalles de la asesoría para fortalecer la planeación de Guanajuato, pero “cualquier aportación que ayude es bienvenida”.

***DIEGO A ALEMANIA

El tema -hasta ahora- lo han llevado el gobernador Diego Rodríguez y el secretario de Desarrollo Económico, Mauricio Usabiaga. Por cierto, ambos parten mañana a gira de trabajo por Alemania.

***ROMERO VS. CNTE

El guanajuatense “pastor” del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, acompañado de integrantes de la bancada, condenó que la CNTE (que mantiene bloqueado San Lázaro) quiere “el chantaje al Presidente. La toma del Congreso para sus prebendas de corrupción, poder y dinero”. Lo acompañaron los leoneses: Ángeles Ayala, Pilar Ortega, Jorge Espadas y Fernando Torres, entre otros.

*SESIONAR ¡YA!

Juan Carlos se sumó a la petición del presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, para que el Gobierno de la República y el de la CDMX ofrezcan condiciones para sesionar. “Estamos al límite de un estado fallido, de un estado de excepción. Se ha trabajado en un proyecto de dictamen sobre reforma educativa y hay acuerdo en lo esencial. No podemos permitir chantajes de la CNTE”, dijo.

***SMAOT, EN CIERNES

A medio año de su creación, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, que encabeza la poblana Marisa Ortiz, aún no tiene nombrados a sus dos subsecretarios, sólo hay encargados de despacho. El armado de la nueva dependencia parece que se llevó más tiempo del esperado.

*FIDEL SUBSECRETARIO

Aunque no se ha oficializado, en radiopasillo se da como un hecho la llegada de Fidel García, ex director general de Gestión Ambiental del Municipio de León en el trienio de Bárbara Botello, para ocupar la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Conservación de Recursos Naturales. A su cargo estarán los temas: forestales, el Fideicomiso Metropolitano, el desarrollo urbano y la vivienda.

*PROS Y CONTRAS

En la comunidad académica tiene cartas credenciales de reconocimiento como abogado ambientalista. Pero también su pasado en la administración municipal le dejó opositores en las filas azules (PAN).

*SANCIÓN IMPROCEDENTE

Hay que recordar que en el anterior trienio de Héctor López el Ayuntamiento lo inhabilitó por ocho meses de ocupar un cargo público (en abril de 2016), acusando que no dio respuesta a quejas ciudadanas ni atendió los requerimientos de la Contraloría Municipal. Fidel apeló ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, donde le dieron la razón y se anuló dicha sanción.

*COSAS DE LA VIDA

La Comisión de Contraloría del Ayuntamiento la presidía el síndico Luis Ernesto Ayala y el contralor era Esteban Ramírez, hoy el primero es el Secretario de Gobierno y el segundo el Director Jurídico. No deja de llamar la atención que el PAN lo quiso inhabilitar y el PAN lo invita hoy. Cosas de la política.

*OTRO PENDIENTE

La otra Subsecretaría es la de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad Energética (que hasta el 15 de enero encabezó el ex director general del IEE, Juan Ángel Mejía), y tampoco tiene titular.

***MORENA VS. DIEGO

Un día después de que el gobernador Diego Sinhue presentara el Programa de Gobierno 2018-2024, la presidenta en funciones del Comité Estatal de Morena, Alma Alcaraz, en un comunicado cuestionó que no hay un ataque frontal contra la delincuencia, y demandó resultados inmediatos, “ya que no hay pretexto de que no hay apoyo del Gobierno Federal porque ya están los militares y la Marina”.