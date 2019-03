Corredor Industrial

Se abre convocatoria

Ánimo que ya es lunes. Sin duda que uno de los temas que más nos preocupa a los guanajuatenses es el de la inseguridad.

Por esa razón es que consideramos un acierto el que se genere un espacio para que personas disruptivas plasmen su talento y propongan nuevas ideas que refuercen el tema seguridad con el uso de la creatividad y de la tecnología.

La convocatoria se abrió el sábado pasado y concluirá el 3 de abril, el Mega Hackaton a realizarse del 5 al 7 de abril es un producto logrado entre la Dirección General de Innovación, de Omar Silva Palancares, y la Secretaría de Seguridad Pública, al frente de Luis Enrique Ramírez Saldaña.

Imagine usted a 400 personas, entre estudiantes, ciudadanos, expertos en seguridad y tecnología encerrados por 48 horas con la finalidad de explotar su talento en beneficio de una sociedad.

El próximo domingo 7 de abril tendrán los participantes que haber desarrollado y terminar un prototipo; al término del evento, el proyecto se presentará a un jurado y el ganador recibe un premio con la posibilidad de implementar ese prototipo.

De acuerdo con la gente de HackLeón, la idea está abierta para todos, sin importar si es experto en temas de programación e ingenierías o no sabe nada de temas tecnológicos, pero estás interesado en mejorar la seguridad.

Las verticales para participar en el evento se dividen en cuatro; cultura de la paz, entorno seguro, seguridad cívica e inteligencia para la seguridad.

Máquina de diseñadores

Ahora que diseñadores leoneses captaron los reflectores por ser los encargados de vestir a la oaxaqueña Yalitza Aparicio para la portada de ¡Hola!, nos informamos más sobre si además de Iván Gallegos y David Márquez, creadores de la marca “IannDey”, existen otros talentos locales que están destacando en su sector y sobre todo cuáles son las opciones para generar nuevos talentos.

Prospecta Moda, de la CICEG, el Laboratorio de Moda de Apimex y Noviembre mes de la moda, con su evento estelar Creáre, han sido buenos escaparates para encontrar nuevos talentos en esa búsqueda de diseñadores que puedan entrar a empresas locales, hacer alianza con importantes marcas internacionales o emprender su propia; uno de los objetivos con los que surgió hace siete años Hilario MX, de Franco Velázquez, CEO y director, en donde anualmente egresan 15 nuevos diseñadores.

Las principales razones por las que un diseñador no es aceptado en esta empresa que se dedica a la formación y emprendimiento es por no contar con el margen suficiente de producción, su producto no es competitivo o aún no definen su estructura de empresa.

Enrique Mendoza, Gala Limón y Leonardo Mena son parte de la gente que ha egresado de Hilario MX y ahora están en el extranjero trabajando con importantes alianzas.

En el estado de Guanajuato existen unas 18 instituciones educativas para la formación de diseñadores, pero la mayor parte de ellas de la iniciativa privada.

En Valle de Santiago hay una opción pública que ofrece la carrera de Ingeniería Textil y Moda; es la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato.

En Prospecta Moda cuentan con un aproximado de 250 diseñadores que se han apoyado de Guanajuato y otros estados de México, uno de los casos a destacar es el de Omar Muñoz, de San Francisco del Rincón, y que trabajó con el conglomerado Inditex para crear propuestas de Zara Woman.

A la espera

Para finalizar, en esta semana esperan los industriales del calzado llegue el decreto oficial del apoyo en el impuesto arancelario.

La forma en que llegará, parece ser -como se lo adelantamos hace dos semanas- por medio de un cambio en la Tarifa de Impuestos Generales a la Importación y Exportacion, mejor conocida como TIGIE que permitiría regresar los aranceles a los niveles previos a la baja arancelaria.

Es una opción completamente alterna a aquella que quedó vencida el pasado 31 de enero.

Al ser un cambio a la TIGIE, no va a posponer ningún amparo, porque es facultad del presidente modificar aranceles.