Corredor Industrial

Reclutamiento

En Guanajuato es tan grande la necesidad de empleados, sobre todo en la industria manufacturera, que reclutadores ahora contratan sin necesidad de considerar la experiencia.

Si, así como lee, y no es que sea una acción imprudente de su parte, sino que la urgencia es real. Sectores como el automotriz-autopartes tienen una metodología de producción tan exigente que no perdona fallas, que no existen las disculpas, o el “espérame para mañana, y te entrego sin falta”.

Ellos están dispuestos a contratar a gente sin experiencia, porque de la misma forma están dispuestos a sacar la chequera para invertir tiempo y dinero para que los primeros tres meses esas personas sean capacitadas y, al cuarto mes puedan irse involucrando de a poco a la exigencia que vive la industria.

La Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable al frente de Mauricio Usabiaga Díaz Barriga tiene el dato de que en Guanajuato existe una necesidad de 16 mil vacantes.

En busca de ayudar a esas empresas que demandan personal comenzarán a hacer un “mapeo de trabajo” en el que capacitarán en siete meses a personas del estado para las necesidades laborales reales que se tienen en Guanajuato, porque luego en las ferias del empleo, la mayor parte de las empresas que ofertan son de la industria y el mayor porcentaje de la gente que acude va en busca de puestos administrativos, y es ahí donde viene la odisea para unos y otros.

Los directivos de compañías trasnacionales han tenido que hacer adaptaciones para reducir la rotación de personal, por ejemplo ofrecer a la gente descanso los fines de semana.

Recuerdo que alguna vez el presidente de Honda Luck, que hacen sistema de cerraduras en las puertas, en una visita a su planta en Silao, al preguntarle que ¿cuál era la principal área de oportunidad de los empleados guanajuatenses que laboraban en su empresa? nos respondió que les hacía falta creer más en ellos mismos.

En cuanto a las fortalezas destacó la habilidad para trabajar en cadena, que seguramente decía se debía a su experiencia en el sector calzado.

Se buscan

Hablando de asuntos de reclutamiento, los que andan buscando 1,600 personas son los de la tenería Eagle Ottawa.

La razón es que empresa norteamericana, que desde 1992 llegó a León, han aumentado su presencia en el sector automotriz con la llegada de marcas del sector premium en el Bajío.

En 2008 para ampliar su producción sellaron alianzas estratégicas en León, para mejorar la capacidad, la calidad, el desarrollo de productos y el servicio y en 2008 abrieron su tercera planta de fabricación en México, una planta de corte de cuero ubicada también en León.

La empresa tiene más de un centenar de años en el mercado y en 2015 informaron que fueron adquiridos por Lear Corporation.

Listos

Hace unos días Naoki Sakaguchi, el presidente de SAMTECH Automotive México, visitó León para revisar los detalles previos a lo que será la inauguración de su planta.

La nave industrial ubicada en el Parque Industrial León Bajío tuvo una inversión de 100 millones de pesos en una superficie de 3.98 hectáreas y esperan que una vez que trabaje al 100% puedan contratar a 280 personas.

La firma está dedicada a la fabricación de piezas forjadas y cilindros de gas de alta presión, estos últimos serán los que produzca en esta planta.

El grupo a nivel mundial fabrica engranes, anillos de rodamientos y tanques de alta presión. J-TEKT con instalaciones en San Luis Potosí, NTN en Aguascalientes, NSK en Silao, Guanajuato y Mazda en Estados Unidos son parte de los clientes principales de la compañía japonesa.

El corporativo se estableció en Japón en 1949 y tiene 6 plantas en ese país además de presencia en Tailandia y Estados Unidos.

Nos comentan que en la planta, que será inaugurada en mayo, se enviará productos a Estados Unidos, Sudamérica y Europa.

El dato

Le comparto un dato interesante, en próximos días Toyota celebrará la venta de su auto 1 millón en México, y justamente fue en una agencia de Celaya en donde se realizó la compra.