Corredor Industrial

Premium

¿Sabía que en Guanajuato hay una empresa que produce piezas para Tesla?

El nombre de la compañía es PYA Automotive, que tiene un par de plantas en Irapuato, y se dedica a la inyección de plástico.

Esta empresa, que recientemente participó en la feria de Hannover Messe edición 2018, realizada en Alemania, produce componentes para el Tesla S y Tesla X.

Además de Tesla también atiende a Audi y BMW. En el estado existen al menos otras 4 marcas que tienen a la empresa de Elon Musk en su lista de clientes. Sin embargo, varias de ellas, debido a sus contratos de confidencialidad, no tienen derecho a informar y mucho menos a los medios de comunicación.

Lo que sí le podemos decir es que una segunda marca que produce un importante volumen para Tesla, es de origen italiano y se encuentra en Silao.

Pero bien, le platicamos que el año pasado PYA Automotive junto con las empresas Plasma Automation, Temaplax, Ingeniería Aplicada Sapi, Baldigala, SWUPI, Inceptio y Solena viajaron a Silicon Valley en septiembre pasado, y ahí tuvieron oportunidad de conocer empresarios, emprendedores y profesores en la ciudad de San José, en California, con la finalidad de crear sinergias que les permitan seguir consolidando sus ideas.

Hoy estas startups serán parte de un total de 103 emprendedores que reconocerá la Dirección General de Innovación, SDES y Novaera por generar ideas con base tecnológica, en Guanajuato.

En aquel momento se informó que el viaje era parte de tres programas que organismos tanto del gobierno estatal como de León pondrían en marcha y son: Programa de Formación de Emprendedores Globales del Estado de Guanajuato; Programa de Aceleración de Startups de Alto Impacto del Estado de Guanajuato y Tour de Emprendedores; Empresarios y Líderes del Ecosistema de Guanajuato. Ahora se establecerá una agenda de colaboración entre los organismos y empresas de Silicon Valley.

Destacados

Estudiantes del Tecnológico de Monterrey, campus León recibieron el premio al robot de mayor rendimiento durante las acciones administradas de forma autónoma (Autonomous Award).

El equipo 3480, llamado Abtomat, participó durante la competencia realizada el fin de semana pasado.

General Motors apoyó a 11 equipos de estudiantes de preparatoria durante el décimo tercer año consecutivo en la segunda de tres competencias regionales de robótica del programa FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) realizado en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe.

En dicha competencia, ganó el equipo Lambot del Tecnológico de Monterrey Campus San Luis Potosí, que fue apoyado por la armadora y fue parte de la alianza ganadora del regional, luego de haber sido campeones también del regional de Monterrey, celebrado el 8 y 9 de marzo de este año.

La compañía norteamericana con presencia en México ha sido parte de este proyecto desde 2007, en el que apostó por la educación de los jóvenes del país.

De tan solo un equipo mexicano que participó en la competencia internacional durante aquel año, hoy ya son 109 equipos mexicanos inscritos en el programa, 14 de ellos con mentoría de ingenieros especializados de GM.

Este año es la primera vez que se llevan a cabo tres competencias regionales en México, donde la armadora de autos es responsable de importar la cancha y los kits de partes para todas las escuadras que compiten.

El 22 y 23 de marzo, tres equipos apoyados por la compañía estarán presentes en la competencia regional en el ITESM Campus Laguna.

David Rojas, director de Ingeniería de GM México, mencionó que están seguros de que los equipos que hasta el momento han pasado al mundial harán un buen papel representando a México.

Aún falta la competencia del regional de Laguna, que se realizará la próxima semana y, GM apoyará a tres equipos más.

En alerta

Los robos a comensales en restaurantes de León (uno en el Rincón Gaucho y uno más en Vips) ya han causado estragos en las ventas de forma oficial.

Nos cuenta gente del gremio que las ventas se redujeron hasta en 20% el fin de semana pasado. Y que varios de sus clientes frecuentes, ya sea al llegar o antes de retirarse, han compartido su preocupación por estos hechos. A esto los restauranteros solamente han respondido que, en efecto es algo que les preocupa, pero que esperan no vuelva a suceder, y es que no solo desean que sea así, sino que han acordado entre ellos no generar más temor entre la gente.

Pese a que varios de ellos han tenido que realizar internamente algunos movimientos para protegerse, sobre todo a sus clientes, ya solicitaron una reunión con el secretario de seguridad en León, Luis Enrique Ramírez Saldaña, misma que esperan esta misma semana.

La reunión ha sido una petición de la gente de Canirac y la Asociación de Hoteles y Moteles de León, a los que también les tiene preocupados esta situación.