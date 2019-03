Corredor Industrial

Toman otro rumbo

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. Ayer, le platicábamos sobre el sector textil-vestir y el nuevo competidor para los fabricantes: la venta de ropa conocida como de paca, que llega desde Estados Unidos.

Un dato adicional no menos importante es que de acuerdo con la Canaive, que dirige Fernando de la Vega, el año pasado un importante número de empresarios que componen la industria optaron por dejar descansar la maquinaria y ahora solamente la comercializan. Y ese no es el verdadero problema, lo preocupante es que no ofrecen el producto local, sino justamente ropa usada de origen americano.

Ayer le compartíamos que la demanda a los vendedores de Estados Unidos es muy alta, pues estos ofrecen a sus clientes hacerse cargo de pasar sus prendas por la aduana, una vez que hayan elegido la ropa y la hayan pagado, para que lleguen prácticamente hasta su domicilio en México.

Pero esa es sólo una forma, pues en la Cámara de la Industria del Vestido, delegación Guanajuato, ya también tienen detectados la amplia variedad de grupos y páginas que ofertan este tipo de mercancía con marcas conocidas como Polo, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, GAP, Nautica, Levis y DKNY, entre otras que se ofrecen en estos espacios.

Pero esto ahí no queda, otro problema es el “contrabando técnico”, esto significa que la mercancía ingresa con una factura de menor precio a la real; otra cuestión es el “contrabando bronco”, aquel que pasa por las aduanas sin pagar impuestos por sus contenedores. En estos casos, existe además un problema que no debe ignorarse y es de salud, puesto que hay ropa que es usada, esta podría provocar enfermedades a quienes la usen.

La Canaive nacional, que preside Rayek Mizrahi, reportó que las pérdidas económicas para los industriales del vestido en México el año pasado fueron de 4 mil 200 millones de dólares, debido precisamente al contrabando de productos textiles y prendas de vestir.

Un dato interesante es que la industria genera 335 mil empleos y un 75% de estos son ocupados por mujeres.

En números

La producción del sector autopartes en México se concentra en un 30% en el Bajío y, con la puesta en marcha de la BMW en San Luis Potosí y Toyota en Guanajuato. La expectativa es que esta cifra crezca al 50% para el cierre del 2020.

El año pasado se produjeron ganancias por 95 mil millones de dólares, y este 2019 se espera que el crecimiento sea de 3 o 4% más, de acuerdo con la proyección de la Industria Nacional de Autopartes (INA), que lidera Óscar Albín Santos.

Se espera que este 2019, la producción del sector de autopartes alcance 98 mil millones de dólares; el año pasado se alcanzó los 95 mil millones de dólares.

La cifra es rescatable, y hasta destacable podríamos decir, considerando que la economía en México este año podría no crecer en más del 2%, según expertos.

Un 80% de lo fabricado en el país tiene como destino el extranjero, siendo Estados Unidos y Canadá los principales destinos.

Por segunda vuelta

José Manuel López Campos, por segunda ocasión, fue elegido para ser el capitán del sector comercio y turismo en México.

El también empresario estará al frente en la próxima administración de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) 2019-2020.

Por decisión unánime, los consejeros y representantes de las 256 cámaras de comercio en México, optaron por López Campos durante la 103 asamblea realizada en la Ciudad de México.

El presidente de la Concanaco trabajará en cinco Ejes Estratégicos en su Plan de Trabajo: Reestructura, Innovación, Vinculación Institucional, Marco Legal y Fortalecimiento de los Sectores Comercio, Servicios y Turismo.

López Campos ofrecerá a las cámaras oportunidades de capacitación en nuevos modelos empresariales cuyos temas sean de interés, como la implementación de mejores prácticas, evaluaciones periódicas del desempeño de su personal y establecimiento de gobierno corporativo, entre otros.

Un tema que llamó la atención de los agremiados, nos cuentan, fue el de innovación. La idea es que crearán un vínculo entre emprendedores, programas de Gobierno y el sector privado, para lo cual, dijo, es necesario la participación activa de cada una de las cámaras para que compartan propuestas disruptivas que inviten a la ciudadanía a ejecutar ideas por medios tecnológicos y plataformas digitales.