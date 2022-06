Criterios de la SCJN que debemos conocer (2da parte)

Retomamos la segunda parte de Criterios relevantes de la SCJN de los que el Dr. Carbonell habló durante su visita a León. Conforme los fui conociendo me di cuenta que en diversas situaciones pude haber alertado a personas para que ejercieran sus derechos.

Criterio: Mal praxis médica. Según la Ley General de Salud Artículo 51: “Los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares”.

Cuando existe una mala práctica debe existir un daño al paciente y acreditar la negligencia, culpa o dolo del caso y establecer la correlación entre ambos. Los médicos están obligados a probar que actuaron con responsabilidad y no hubo negligencia para poder llegar a la verdad jurídica. Esto no implica que el resultado sea favorable para el paciente ni que se pueda garantizar la vida. Lo que es muy importante para el o la paciente es el “consentimiento informado”. Todo consentimiento requiere una autorización por escrito que implique que la toma de decisiones con respecto a la salud de un paciente fue tomada de forma libre en pleno uso de sus capacidades, con tranquilidad, mientras la situación no sea de emergencia. Si la persona está incapacitada para dar el consentimiento, algún familiar tendrá que hacerlo. Al médico corresponde informar con claridad sobre el tratamiento a realizar, sus riesgos, beneficios y las posibles alternativas de acuerdo a la condición del paciente.

Criterio: Divorcio incausado. No se requiere una demostración de causas para solicitar un divorcio. Es incausado cuando cualquiera de los cónyuges lo solicita sin que exista necesidad de señalar la razón que lo motiva y es voluntario cuando se solicita de común acuerdo. Ya no es necesario presentar culpas del consorte para poder ostentar el derecho a disponer del estado civil propio. Este criterio se basa en el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de escoger un plan de vida individual. Hay que tomar en cuenta que, aunque se resuelva un divorcio sin expresión de causa, debe reconocerse la obligación de pronunciarse sobre la custodia de los hijos, alimentación, derecho de visitas y lo que al derecho familiar corresponda.

Criterio: Doble jornada laboral. Las mujeres que se dedican al hogar y al cuidado de los hijos requieren de una compensación económica de parte del marido. Una señora demandó a su esposo al divorciarse después de haberse dedicado durante 40 años al cuidado del hogar e hijos con el 50% de sus bienes. Después de pasar por varios juicios y sentencias que no le eran favorables, la SCJN resolvió el caso al reconocer el desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos por lo cual acreditaba una compensación. La SCJN emitió una sentencia en la que estableció por primera vez que el trabajo del hogar debe tener un pago.