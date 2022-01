Cuentos mágicos para despertar el gusto de leer

¡Saludos alegres! Uno de los beneficios que nos ha traído la pandemia es haber traído el gusto por la lectura en los pequeñines. Agradezco, de todo corazón, la labor que están haciendo los padres de familia, abuelos y maestros por despertar el gusto por la lectura. Lo muy interesante es el consejo que he promocionado muchas veces: No digan PONTE A LEER. Cambien la frase por: VAMOS A LEER. Aumenten ahora VAMOS A LEER UNOS MINUTOS. Está comprobado que a los niños les encanta que les cuenten cuentos antes de dormir. Existen cientos de cuentos escritos con ese propósito. La columna me va permitir que recomiende dos cuentos cortos adaptados para que puedan ser leídos en corto tiempo. El primero se llama: Avena dulce: “Un día, una niña pobre conoció a un hada que le dio una olla mágica y un secreto. El secreto eran dos palabras que ordenaba a la olla que iniciara y terminara de cocinar avena. La niña y su mamá comieron tanta avena como quisieron sin preocuparse más por la comida. Un día cuando la niña no estaba en casa la madre le ordenó a la olla que cocinara, pero se le olvidó cómo parara. La olla siguió cocinando hasta que toda la casa y todas las calles del pueblo se llenaron de avena. Al poco tiempo la niña volvió y ordenó a la olla que parara. La gente de la aldea tuvo que comer, comer y comer hasta que pudieron abrir paso hasta sus casas”. El segundo cuento se llama Riquete el del Copete: “Era un príncipe feo. Tenía el don de otorgarle inteligencia a quién él quisiera. Un día él visitó un reino donde vivían dos princesas, la mayor era hermosa pero tonta, y la joven era fea pero inteligente. Riquete vio que la princesa mayor estaba llorando, ella le contó que le avergonzaba mucho ser tonta. Así que el príncipe le otorgó el don de inteligencia a cambio de su mano en matrimonio. Pasó un año y Riquete regresó con la princesa para casarse con ella. En un principio ella se negó, pero después se dio cuenta de su bondad y le otorgó el don de la belleza al príncipe porque ella también podía otorgar el don de la belleza a quien se enamorara de ella. Los dos se convirtieron en una pareja ideal. Se casaron y fueron felices”. Colorín colorado los dos cuentos cortos se han acabado. Nos leeremos en la próxima. El Pilón Filosófico: “El tiempo que se le dedique a la lectura, redituara siempre alguno de los cien beneficios que la lectura tiene”.

