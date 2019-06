***CUÑADO NO

Tras la polémica por la obra asignada a una sociedad en la que participa Enrique Aranda, cuñado del presidente de SAPAL, Jorge Ramírez, acordaron ellos que ni se le ocurra entrar en una más.

*** POCO AFORTUNADO

“Sí me parece poco afortunado que esté participando en ese tipo de cosas”, admitió Jorge el lunes en un evento empresarial en Irapuato, acompañado del presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos.

*** SANO DEBATE

Jorge dice que le pareció “muy desagradable que estén poniendo en entredicho la participación ciudadana”. Lo que generó la noticia del contrato fue un sano debate de ética pública. No confundir.

***MÁS DEL CONTRATO

De visita a Irapuato para participar en un foro empresarial el presidente de la Coparmex nacional, Gustavo de Hoyos, fue cuestionado por la obra que SAPAL asignó al cuñado de su presidente, Jorge Ramírez Hernández, exdirigente de Coparmex León y presidente de la Federación Bajío-Centro del sindicato. Cauto, no quiso entrar en detalles, se zafó con un “no conozco la obra” y pasó el micrófono a Jorge.

*FIGURA PÚBLICA

El Presidente de SAPAL dice sentirse difamado porque nada sabía de la participación de su cuñado. “Independientemente de que me siento afectado, está pegando a la participación ciudadana”, expresó. Jorge no debe preocuparse por eso, el valor de los consejos ciudadanos no está en duda, pero todos los que asumen esos encargos saben bien que hay costos que se tienen que pagar por ser figuras públicas.

*‘PALO’ A PEDRO

Por cierto en días pasados el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió por unanimidad negarle el amparo a Pedro González (anterior presidente de SAPAL), que tramitó queriendo echar abajo la sanción que le impuso el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de cinco meses de inhabilitación por aquel caso de la planta tratadora construida en Los Jacales.

***¿Y LOS COMPROMISOS?

De los 11 compromisos anti-corrupción que el Gobernador firmara en campaña con Coparmex, Gustavo de Hoyos no quiso meterse en broncas en el avance que tiene Guanajuato y detallar uno por uno el cómo vamos, y sólo dijo: “Es compleja la implementación de los compromisos, sin embargo lo que hemos percibido es buena disposición para ir avanzando, siempre quisiéramos ir más rápido”.

*APRETAR TUERCAS

Coparmex dice que van en la ruta correcta. Será tarea de los presidentes del sector patronal en León, Beto Ruenes; Irapuato-Salamanca, Lalo Bretón; y Celaya-Laja-Bajío con Juan Yúdico; que aprieten al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y su equipo, pues luego de ocho meses es tiempo de hacer público un reporte de avances.

*TRES DE TRES

Uno de esos compromisos es la publicación de las declaraciones “3de3” (fiscal, patrimonial y de intereses) del Gobernador y todo su gabinete legal y ampliado. Las de Diego están en la página del IMCO-Transparencia, pero en las plataformas oficiales del Estado todavía no se publica la de ninguno. Otro tema que se pactó revisar con lupa es todo lo relacionado con las adquisiciones y la obra pública.

***JIRIBILLA AMBIENTAL

El presidente del Movimiento Ciudadano Ecologista (MOCE), Franz Espejel, lanzó jiribilla en un tuit en el que respondió a un mensaje que subió la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) de Guanajuato para informar sobre una muestra de teatro guiñol sobre la migración de la mariposa monarca en el Área Natural Protegida de la Cuenca Alta del Río Temascatío.

*DEDO EN LA LLAGA

Así escribió: “Medio Ambiente preocupados por contaminación en Guanajuato, trabaja con reflectores, cine, teatro guiñol, paseos, relaciones públicas, incansable la poblana. Quizá SEG, Forum Cultural, etc., puedan poner monitores para calidad del aire, reforestación masiva, etc.”. Si bien es valiosa la tarea de la educación ambiental, pone el dedo en la llaga de que nos uuuurge resolver lo importante, pero ¡ya!”.