DA LA IMPRESIÓN de que la participación de México en las reuniones de la OPEP Plus tiene la misma efectividad que los tapetes sanitizantes para combatir el coronavirus: ninguna.

COSA DE VER que en la reunión del fin de semana, los 23 países integrantes acordaron por unanimidad incrementar la producción petrolera conjunta en 400 mil barriles diarios cada mes. Y aunque Rocío Nahle presumió el acuerdo que revierte el recorte del año pasado, la realidad es que México tiene poco que celebrar.

POR UN LADO, está obligado a no producir más de un millón 753 barriles diarios hasta mayo del próximo año. Pero aun y cuando quisiera participar en el incremento y por más que la 4T haga del petróleo su Santo Grial, la realidad es que México no puede cumplir sus propias metas petroleras.

A INICIO del sexenio el objetivo era llegar a 2 millones 800 mil barriles diarios. Para 2019 lo bajaron a 2 millones 400 mil y hoy el objetivo es de apenas 2 millones... pero ni a eso llegan. Ante esa realidad, no es de extrañar que le aplaudan a Nahle.

VAYA QUE estuvo intensa la gira de Andrés Manuel López Obrador por Guerrero. Lástima que no tuvo ni cinco minutos para platicar con el obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza. Y es que el sacerdote es el único que públicamente ha advertido lo que muchos ven: que en ese estado van a gobernar los narcos.

Y VAYA QUE Rangel no habla de oídas ni por órdenes del Espíritu Santo. En realidad el obispo ha tenido que lidiar directamente con el poder del crimen organizado, al grado de tener que fungir como mediador para pacificar a la entidad. Ahora, tras las elecciones, advirtió que los delincuentes controlaban posiciones políticas y que serían los verdaderos gobernantes.

PERO DE ESO no se quiso enterar el Presidente. Prefirió reunirse con Evelyn Salgado, la hija del senador Félix Salgado, que no tiene las mejores cartas de referencia. Abrazos, no verdades. ¿O cómo era?

POR CIERTO que el priista Héctor Astudillo no se midió en su esfuerzo por quedar bien con AMLO. En la ceremonia por el 149 aniversario luctuoso de Benito Juárez, el gobernador guerrerense se sacó de la manga una sorpresa para el Presidente. Anunció la publicación del texto juarista “Apunte para mis hijos”, en honor al mandatario. Como bien dijo el Benemérito: “El respeto al culto de la personalidad ajeno es la paz”.