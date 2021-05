DADO QUE presume ser un experto en economía -moral, por supuesto- habrá que creerle a Andrés Manuel López Obrador eso de que "el petróleo es el mejor negocio del mundo". Lo raro del asunto es que ninguno de los cinco empresarios más ricos del mundo se ha enterado.

EN LUGAR de apostarles a las energías fósiles y a la producción de materias primas, Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault, Bill Gates y Mark Zuckerberg han hecho sus enormes fortunas aprovechando la tecnología para crear soluciones comerciales, autos eléctricos, productos de lujo y software.

¡QUÉ BRUTOS! De lo que se están perdiendo con su falta de visión si lo único que deberían hacer es agujerear la tierra para sacar petróleo.

EN MEDIO del susto que se llevó el dirigente nacional morenista, Mario Delgado, cuando su camioneta fue detenida en un supuesto retén del crimen organizado en una carretera en Tamaulipas, llamó la atención que hiciera una llamada telefónica para informarle a alguien de lo que estaba ocurriendo y pedirle que le avisaran "a Rosa Icela".

Y A MENOS que Delgado tenga una colaboradora o familiar con ese nombre, lo más seguro es que estuviera pidiendo que le hablaran a la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez.

¿SERÁ que todos los dirigentes partidistas y todos los candidatos que competirán el 6 de junio tienen la facilidad de llamar a quien puede desplegar en un tris a la Guardia Nacional para pedirle ayuda si enfrentan una situación potencial de violencia, o es un privilegio que sólo aplica para los VIP de la 4T? Es pregunta que recuerda el tan repetido "no somos iguales".

MUY EXTRAÑO estuvo que la candidata a concejal en Coyoacán, la priista Rosy Meza, dejara la alianza PAN-PRI-PRD para sumarse a la campaña del aspirante de Morena a la alcaldía, Carlos Castillo.

Y QUIENES la conocen bien dicen que su decisión mucho tuvo que ver con el hecho de que alguien desempolvó una foto de ella con el ex dirigente del PRI local Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y le hizo ver la "conveniencia" de voltear bandera antes de que sacaran a relucir su pasado. ¡Qué tal!

EN REDES sociales anda circulando que después de extensos sondeos y detallados estudios por fin se terminó el debate sobre cuál es la serie que más impacto ha tenido en México en los últimos años.

Y NO, no es la de "Luis Miguel", ni "Game of Thrones" ni "La Casa de Papel"... es la serie de errores y pifias cometidas por el gobierno de la 4T desde 2018. Lo peor es que no es chiste, aunque parezca.