DADO QUE el propio Andrés Manuel López Obrador y su familia fueron víctimas del espionaje a través de Pegasus, resulta inevitable preguntar: ¿en serio el gobierno ya dejó de espiar a opositores, activistas y periodistas?

PORQUE no es por dudar de nadie, pero la sola palabra del Presidente no garantiza nada. Por más que el mandatario insista en que no son iguales y que ya no se espía a nadie, la realidad es que hasta ahora no se han presentado pruebas de que haya cancelado los contratos de espionaje con NSO Group o con cualquier otra empresa similar.

EL CAMBIO de nombre del Cisen no implica que haya dejado de lado las mañas de otros tiempos. Además, las Fuerzas Armadas también eran clientes de la plataforma digital de espionaje. Tan es así que México fue el país con más gente espiada: ¡15 mil personas!

LO QUE PARECE un hecho es la tolerancia absoluta de este gobierno con las prácticas ilegales de espionaje que practicaba su antecesor. Al parecer el pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto no sólo era un blindaje contra la corrupción del sexenio pasado, sino también para una amplia gama de prácticas criminales que estaban (¿y siguen?) perfectamente normalizadas. Ahora falta saber si realmente la 4T le cortó las alas al pegaso espía o si lo sigue usando.

EL QUE se quedó como el perro de las tres tortas fue Ricardo Sheffield. Renunció como titular de Profeco para ser candidato morenista a la alcaldía de León y, desde ahí, buscar la gubernatura de Guanajuato en 2024. Pero su ex partido, el PAN, lo barrió en las urnas y se quedó con las ganas.

PARA COLMO, la dirigencia estatal de Morena -ya desde ahora- le dejó muy en claro a Sheffield que se olvide de la idea de ser postulado dentro de tres años. Según Ernesto Prieto, el exprocurador del consumidor no les dio los resultados que les prometió en las urnas. Y que si a eso se le suma que ya lo derrotaron en la gubernatura y en la alcaldía, se ve "complicado" que lo vuelvan a postular en 2024. "Y así llorando se acaba...", diría José Alfredo.

LA TERCERA OLA avanza con fuerza, ayer se desplomaron las bolsas por el temor a un nuevo confinamiento, en Francia se hace obligatorio vacunarse... ¿y la Secretaría de Salud de México? ¡Preparando la mudanza!

RESULTA EXTRAÑO, por decirlo suavemente, que la dependencia que encabeza Jorge Alcocer tenga como prioridad mudarse a Guerrero, justo cuando está en medio de una pandemia que no cede. Más extraño resulta el desorden que trae el subsecretario Hugo López-Gatell, que ya volvió a cambiar las reglas para el semáforo covidiano ¡y nadie las conoce!

A VER si hoy en la conferencia mañanera, finalmente se presenta algún plan claro y conciso para enfrentar este nuevo repunte del COVID-19 o si la idea es que a la gente y a la economía se los lleve la... tercera ola.