De Vitacilina y otros menjurjes

"Va muy bien la economía, es de las mejores del mundo... les molestó mucho comprar la refinería. ¿Cómo se llama eso que se usa para... protegerse de irritaciones? Vitacilina... ¡Ah que buena medicina!... O sea, están muy molestos…

¡serénense!... Nuestros adversarios".

¡Ja! Okey Presidente.

Para los que no se acuerden del anuncio de Vitacilina, lo pueden ver en nuestros sitios. Dice:

"En la casa, en la oficina, tenga usted Vitacilina. ¡Ah que buena medicina! Es muy buena en rasponcitos, cortaduras, quemaditas que sean leves. Rozaduras de pañales que sean leves. Infecciones de la piel también muy leves. Ya lo sabe: en la casa, en la oficina tenga usted Vitacilina. ¡Ah que buena medicina!".

Le propongo don Andrés una versión un poquitito distinta:

"En la casa y en Palacio es mejor seguir consejo. ¡Para no actuar como un tontejo! Un buen consejo es excelente en proyectos muy chiquitos. Pero también será muy útil en aquellos grandecitos. El que nunca calla nunca escucha y falla, falla, siempre falla. Ya lo sabe: en la casa y en Palacio es mejor seguir consejo. ¡Para no actuar como un tontejo!".

Para carcajearse... si no fuera cierto. Para no quedarnos en sólo este comercial aquí van otros slogans tristemente aplicables:

* Sobre cometer tantas burradas: A que no puedes cometer sólo una (Sabritas).

* Cuando un político duda en hablar al presenciar una pentontada: ¡Sólo hazlo! (Just do it!, Nike).

* Al escuchar tanta y tanta promesa incumplida: ¿Y la Cheyenne, apá?

* Antes de apoyar a Morena: ¡Recuérdame! (Gansito Marinela).

* Cuando escuches a Bartlett hablar (o a la Nahle, o a Ebrard, o a...): ¡Haz una cara Hellmann's!

* Si eres empresario en tiempos de la 4T: Me duele la cabeza, me duele el corazón, me duele todo el cuerpo (Alka-Seltzer).

* Cada vez que el pueblo sabio apoya una zoncera a través de una consulta amañada: Pega de locura... (Kola Loka).

* Cuando escuchas que la estrategia para combatir al narco es "Abrazos, no balazos": Te hace falta ver más bax (Tecate).

* Al oír hablar a Fernández Noroña (o a otros): Menos Face, más Book (Ghandi).

* Tras zamparte una mañanera llena de mentiras y otros datos: Hay algunas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás está Mastercard.

* Al defender funcionarios ineptos porque son "diferentes": Bueno... ¡pues se los presto! (Lucía Méndez, camisas Manchester).

* Cuando se empecinan en seguir implementando ideas caducas que ya fallaron estrepitosamente: Prueba el arcoíris (Skittles).

* Después de escuchar oootro ataque a instituciones independientes: Todos para la libertad. La libertad para todos (Harley-Davidson).

* Cuando el Presidente por fin se vaya a "La Chingada" (su rancho): El lugar más feliz del mundo (Disneylandia).

* Siempre que el Presidente ignora el consejo experto y ataca a sus críticos: ¿Me puedes oír ahora? (Verizon).

* El día que tienes un buen gobernante: Estás en buenas manos (Allstate). O bien: Bueno hasta la última gota (Maxwell House).

* Al escuchar la mentira o insulto número 5,879,124 de YSQ: Y sigue, sigue y sigue... (el conejito Energizer).

* Después de analizar la factibilidad de alguna iniciativa insignia de la 4T: ¿Dónde está la carne? (Wendy's).

* Cuando una ocurrencia del gobierno se estrella contra la realidad: Snap! Crackle! Pop! (Rice Krispies).

* El día que por fin deja de gobernar Morena (donde sea): Pinol, Pinol, aromatiza, limpia y desinfecta.

Ja ja ja…

A fin de cuentas, a veces una sonrisa alivia un poco la desesperanza. En los negocios, en la vida y pues también en México.

Pero para terminar en tono positivo, que tal el "Imposible es nada" de Adidas. O bien el icónico anuncio "Piensa diferente" de Apple (velo en nuestros sitios):

"Esto va para los locos, los que no encajan, los rebeldes... los que ven las cosas diferente... lo único que no puedes hacer es ignorarlos porque cambian las cosas... unos ven locura, nosotros vemos genialidad".

100% de acuerdo. No hay que cejar en buscar detener la destrucción. Para que sea en Palacio donde usen la tan mentada Vitacilina.

A fin de cuentas, ¡es muy buena medicina!

¿Te apuntas?

Posdata. Herrera a Banxico, ¿ahí sí será autónomo? Porque en Hacienda fue un "tomaórdenes"...

En pocas palabras...

¡Si podemos!" -Slogan presidencial de Obama en 2008

