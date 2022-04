¿De verdad quieres que siga?

He visto en las noticias al senador y excandidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, organizando pachangas en comunidades del estado para promover el voto “que siga AMLO” en la consulta de revocación de mandato. El individuo canta y baila indiscriminadamente con las señoras ahí presentes cual chambelán de quinceañeras, ¡un espectáculo grotesco! Pero los morenistas están decididos a hacer lo que sea para llevar gente a las urnas a cualquier precio. Se vislumbra un gran acarreo acompañado de regalos, bonos, vales y la infaltable torta y refresco. Obvio todo esto con gran disimulo para evitar sospechas de manipulación o compra de voto.

Pero qué podemos decir de quienes no son integrantes del movimiento de Morena, pero son beneficiarios de algún programa de este gobierno, de quienes reciben Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, becas para la niñez y jóvenes, y demás personas que reciben apoyos de los programas de este gobierno. Ciertamente muchos desfilarán agradecidos a votar “que siga” para conservar su beneficio. Este voto que les otorga un provecho individual les impide analizar a fondo lo negativo de la presente administración y de visualizar el futuro que le espera al País con las decisiones obcecadas que toma.

También estarán izquierdistas de corazón porque de razón ya nada, que mantienen la esperanza en AMLO y creen realmente que disminuirá la pobreza. ¡No lo ha hecho! Bien haría en seguir las leyes que formuló Abraham Lincoln, hombre inteligente que creía en la justicia, la libertad y la paz. Recordemos: No llegarás a la prosperidad despreciando la economía. No puedes ayudar al obrero degradando al que le paga su salario. No puedes fortalecer al débil debilitando al fuerte. No promuevas la hermandad de los hombres incitando al odio de clases. No puedes ayudar al pobre destruyendo al rico. No puedes dar al hombre valor y carácter, quitándole su iniciativa y su independencia. No puedes ayudar a los hombres haciendo lo que ellos podrían hacer.

Quienes creen en la honestidad del Presidente, desfilarán también a depositar su papelito indicando que continúe. Ignorarán convenientemente la corrupción del fiscal Alejandro Gertz Manero, quien ha cometido probadas violaciones a la ley y a los derechos humanos con la venia del Presidente de la República.

Los falsos franciscanos que creen en la austeridad republicana y ven con buenos ojos que el mandatario viva en la opulencia de un palacio y sus hijos lucren de las relaciones de éste dándose vida de millonarios, estarán manifestando su lealtad.

Quienes admiran y se apantallan con los megaproyectos del Presidente, tendrán oídos sordos a los riesgos aéreos informados por profesionales del recién inaugurado aeropuerto Felipe Ángeles, falta de servicios y dificultades para llegar. Así como de los socavones y daños ocasionados por el Tren Maya.

Quienes erróneamente creen que AMLO podrá mejorar la vida de los que menos tienen y enmendar la situación nacional, con su voto para “que siga” estarán contribuyendo a la destrucción de nuestro México.