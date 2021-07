DEL LADO de la inmundicia, perdón, de la impunidad decidieron ponerse una diputada del PT y una del PRI, al bloquear el proceso de desafuero del diputado Mauricio Toledo, reiteradamente involucrado en temas de corrupción.

DE LA PETISTA Maricarmen Bernal en realidad no se esperaba otra cosa, más que proteger a su cómplice de partido. Sin embargo, no se entiende que la priísta Claudia Pastor se haya abstenido de votar por el desafuero, lo que se convirtió en el pretexto perfecto para frenar el juicio contra el ex perredista.

EL MORENISTA Pablo Gómez emitió un dictamen de la Sección Instructora avalando el desafuero del “Tomatito” Toledo, sin embargo resultó que el voto de Pastor fue un galimatías. A la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri, no le quedó de otra que echar abajo el proceso.

AHORA QUEDA la duda de si realmente todos los involucrados actuaron de manera tan desaseada... o si fue una maniobra de Ignacio “Nacho” Mier para salvarle el pellejo a Toledo, un controvertido aliado de la 4T.

LA BUENA NOTICIA es que el precio del petróleo está subiendo. La mala noticia... ¡es que el precio del petróleo está subiendo! El hecho de que la mezcla mexicana ron- de los 70 dólares por barril debería significar un bálsamo para las resecas arcas nacionales.

LA REALIDAD, sin embargo, es que el Gobierno federal no sabe aprovechar esa bonanza. De entrada porque el Presidente decidió que ya no quiere vender “tanto” petróleo, fiel a su idea de “pobres, pero soberanos”. La otra razón es también ideológica: como el Mandatario no cree en el libre mercado, con cada alza del petróleo tiene que aumentar el subsidio al precio de la gasolina.

SÓLO de enero a mayo, el ingreso del IEPS por gasolinas y combustibles se cayó 13.4% debido, precisamente, a los estímulos al populismo. Es decir, al Gobierno le sale doblemente caro el capricho: por el aumento del precio que paga por la gasolina y por lo que deja de recibir al aumentar los subsidios. ¡Vaya negocio!

DENTRO de Morena se dice que Citlalli Hernández está aplicando la maniobra distractora de “¡al ladrón, atrapen al ladrón!”. Y es que dicen que fueron sus huestes las que orquestaron el abucheo contra Mario Delgado y la porra de “¡Presidenta, Presidenta!” para Claudia Sheinbaum.

LA REALIDAD, sin embargo, es que la derrota morenista en la CDMX se le debe en buena medida a la propia secretaria general. Cosa de ver, dicen, que ni ella ni Sheinbaum dejaron que Delgado se apareciera por las campañas capitalinas. Quisieron colgarse ellas solas la medalla de la victoria, pero terminaron cubiertas por la derrota.