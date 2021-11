Demos la batalla

Una pregunta recurrente entre quienes observamos con preocupación el palpable deterioro de México es por qué la popularidad del Presidente parece inmune a la caída de la economía, a cifras récord de asesinatos dolosos, indiferencia a víctimas, feminicidios y venta de niñas, cientos de miles de muertes por la pandemia, evidente corrupción de sus familiares y equipo cercano, desabasto de medicinas, alza en los precios de la gasolina y luz, y tanto más.

Paradójicamente, la mayoría reprueba los resultados de su gestión cuando se evalúa cada tema por separado, pero positivamente en agregado. La popularidad de AMLO es incuestionable. A pesar de que sus cifras de aprobación a mitad de sexenio son comparables con las de presidentes previos, con excepción de Peña, claramente no le han pasado factura por su larga sucesión de errores, mentiras, escándalos y promesas incumplidas. La Presidencia de Joe Biden presenta el caso inverso, menor popularidad a pesar de una recuperación vigorosa que ya remontó la caída por la pandemia, creó 5 millones de empleos este año, casi 200 millones de estadounidenses vacunados (muchos con tercera dosis), y otros logros.

La percepción pública, ese "imaginario colectivo", es a veces ilegible, a veces volátil, pero siempre importante porque esa gente, informada o ignorante, lúcida o no, vota. Claramente, como ha sido el caso de las presidencias tanto de Trump como de AMLO, las mentiras han tenido poca consecuencia. Trump convenció a sus seguidores de que hubo un fraude en el triunfo electoral de Biden, a pesar de que no hay un ápice de evidencia que apoye tal afirmación. En su momento, AMLO hizo lo mismo al victimizarse de fraudes electorales, a pesar de que al menos en 2012 perdió por un margen contundente. Luchar contra populistas es difícil porque, como decía Mark Twain, "una mentira le da la vuelta al mundo en lo que la verdad se pone los zapatos".

Pero hay que intentarlo. Es un grave error no dar una batalla sistemática en redes y medios para -sin confrontar- informar, difundir datos, irradiar la realidad y desmentir patrañas. No hay pilar más sólido en una democracia que un público informado. Los grupos afectados por decisiones arbitrarias o leyes absurdas tienden a creer que basta con cabildear para influir en políticos o legisladores. Pero se debe hacer un esfuerzo paralelo para influir en la gente, buscando que avale decisiones que alteran su vida cotidiana. Una victoria legislativa no apuntalada por la opinión pública se interpretará siempre como un abuso, como una confabulación de los poderosos contra el pueblo. Tarde o temprano, esa "afrenta" se cobrará en las calles o en las urnas. A la larga, la mejor forma de cabildeo es forzar al legislador a escuchar a un público informado que rechaza malas políticas. El gran error de las reformas de Peña es nunca haber convencido a la gente de su relevancia, y lo estamos pagando.

Desplegados en los diarios y boletines de prensa eran la mejor forma para incidir en la narrativa pública el siglo pasado, preocupa que se sigan usando. Cuando se trata de temas tan relevantes como la Reforma Bartlett que afectará la vida cotidiana de millones, urge un esfuerzo serio y bien pensado para enviar un mensaje masivo y accesible para todos, a pesar de la complejidad del tema.

Pero no sólo hay que comunicar cuando hay amenazas manifiestas, hay que hacer un esfuerzo diario por combatir la peligrosa polarización que sufrimos y para quitarles etiquetas absurdas a las decisiones que afrontamos. Nos urge adoptar políticas pragmáticas y fundamentadas en los hechos; posicionar a México ante un mundo que cambia a un ritmo vertiginoso y que presenta oportunidades sin precedente, plantear estrategias para enfrentar unidos los problemas de pobreza, marginación, inseguridad, ilegalidad y estancamiento económico que nos acechan.

El camino al progreso no pasa por la pureza ideológica y obediencia ciega que este gobierno premia; comienza armando a nuestra gente con la verdad para que se defienda de sesgos ideológicos, demagogia, manipulación y mentira.

