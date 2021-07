Dentro del primer círculo presidencial hay quienes se preguntan si la estrella de Julio Scherer Ibarra se está apagando. Y todo porque, según cuentan, el consejero jurídico ha tenido más de un tropiezo que no le ha gustado a su jefe.

De entrada le achacan a Scherer haber sido el cerebro detrás de la ilegal extensión del mandato del presidente de la Suprema Corte, sin siquiera haberle consultado antes al propio Arturo Zaldívar. También le cuelgan el fallido desafuero del tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca y, claro, todas aquellas leyes y ordenamientos que han sido impugnados (y en algunos casos frenados) en los tribunales.

A eso se suma el supuesto pleito con Olga Sánchez Cordero, que seguramente se agrava por el hecho de que la titular de Gobernación fue quien operó y sacó adelante el nuevo decreto de amnistía. Menos mal que Scherer tiene la puerta abierta en cualquier despacho legal, por aquello de que le llegaran a tocar "Las Golondrinas".

Primerofue el PRI, que nombró coordinador parlamentario a Rubén Moreira, y ahora fue el turno del PAN, que designó a Jorge Romero como jefe de la bancada blanquiazul en la Cámara de Diputados. Queda claro que priistas y panistas siguen sin entender -ni tantito- el reclamo de las y los ciudadanos.

Porque si esa es la manera que tienen ambos partidos de responder al clamor de "¡No más corrupción!", sería bueno que se lavaran bien las orejas. Y es que el panista Romero tiene un historial poco ilustre.

Para empezar, se ha apoderado por las malas del PAN en la Ciudad de México, haciendo a un lado no sólo a los panistas de toda la vida, sino prácticamente a cualquiera que no forme parte de su banda, perdón, de su grupo. El ex delegado en Benito Juárez es quien parte y reparte candidaturas y posiciones en la capital, cual cacique pintado de azul y blanco.

Nomás para darse una idea, uno de los principales "socios" de Jorge Romero en la operación política de la CDMX ha sido ni más ni menos que el diputado verde Mauricio Toledo, el mismo que enfrenta un juicio de desafuero, sí, exactamente, por corrupción.

Vaya desastre está dejando la morenista Patricia Durán en el importante municipio de Naucalpan. Panista de toda la vida, en 2018 dio el chapulinazo a Morena y así ganó la alcaldía. Sin embargo, en tan sólo tres años se le desmadejó el asunto, con una fuerte alza en los índices de inseguridad, protestas vecinales por la intención de cambiar los usos de suelo residenciales y, para colmo, un estilo poco transparente de gobernar.

Obviamente, Durán perdió la reelección y da la impresión de que se quiere llevar su bono de despedida, pues el ayuntamiento no tiene dinero. Le debe sueldos a muchos trabajadores, retrasó tres quincenas a los sindicalizados y hasta la CFE... ¡le cortó la luz! al palacio municipal. Vaya manera de dejar el cargo.