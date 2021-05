Des-aprender

"Hablemos de los costos de no cambiar de opinión: ¿Blockbuster? ¿BlackBerry? ¿Kodak? ¿Sears? ¿Toys "R" Us? ¿Le sigo? Sus líderes no fallaron al pensar, fallaron en re-pensar. No pivotearon estrategias y modelos de negocio cuando su mundo cambió".