***Desapariciones e impunidad

Al terminar su primera visita a suelo nacional, en la que incluyó Guanajuato, la jefa de la delegación del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, resumió que en el País este delito registra una impunidad casi total y estructural.

*ONU y esperanza

En Guanajuato estuvo Juan Pablo Albán, a quien los colectivos que no dejan de buscar a los suyos le externaron que las desapariciones no terminan y la respuesta de las autoridades, en particular de la Fiscalía, es, por decirlo suave, insuficiente.

*Sentencias, por saber

El relator estuvo por separado en Palacio de Gobierno con Diego Sinhue, y en la Fiscalía con Carlos Zamarripa. A éste último le preguntaron ¿cuántos hay con sentencia firme responsables de desapariciones? Esperamos que informen del dato.

***El informe

El Comité de la ONU ofreció impresiones generales sobre esta primera visita a México que incluyó reuniones en 13 entidades. Entre marzo y abril del siguiente año dará un informe final. No se esperan recomendaciones específicas para las entidades, pero sí habrá conclusiones de las que Guanajuato deba tomar nota.

*Con diego

En el encuentro con Diego Sinhue, también estuvieron la secretaria de Gobierno, Libia García y los comisionados de Atención a Víctimas y de Búsqueda de Personas, Jaime Rochín y Héctor Díaz. Hablaron de impulsar los grupos de búsqueda municipales y los sitios de memoria en Irapuato y en Salvatierra.

*Y el fiscal

En el búnker de la FGE a Zamarripa le cuestionaron si considera que tiene la capacidad forense suficiente y la respuesta fue “sí”. Y si aceptaría la ayuda externa en esta materia, a lo cual dijo que están abiertos. Ya veremos si al final eso se da.

*Sin identificar

Los colectivos de familiares reportan que en Guanajuato hay 1,500 personas fallecidas no identificadas (835 en panteones/fosas comunes, 536 en el panteón forense de la FGE, y entre 150 a 250 en promedio, temporalmente, en los Semefos).

***Con las ganas

Aunque en dos ocasiones el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha venido a Irapuato a encuentros y mañaneras en la XII Región Militar, en ambas los integrantes de dichos colectivos de familiares de desaparecidos se han quedado afuera esperando para ser atendidos al menos unos minutos. No lo han logrado.

*Peticiones a AMLO

En la visita del viernes pasado se dieron cita tres colectivos: ‘Proyecto búsqueda’, ‘A Tu Encuentro’ y ‘Hasta Encontrarte’, quienes entregaron por escrito sus peticiones a los representantes de la 4T y demandan respuestas pues la ola de desapariciones está vinculada con la delincuencia organizada, ques un delito del orden federal.

*Antes con Olga

Los familiares recordaron que no es la primera vez que buscan acercarse, pues en la visita anterior se reunieron con quien era la secretaria de Gobernación hoy senadora, Olga Sánchez Cordero, sin embargo no perciben que algo cambie.

*Saludos a los suyos

Al salir de la base militar AMLO bajó el vidrio de la camioneta y se limitó a saludar a sus simpatizantes que desde tempranito lo esperaban para echarle porras. El resto de los acudieron con peticiones en las que les va la vida, no pudieron acercarse.

*Pide ayuda

Ahí está el caso de Norma Bernal Martínez, hermana de Carlos Alberto Bernal, catedrático de la Universidad de Guanajuato asesinado a balazos el año pasado.

*No a la impunidad

Ella fue una de las que buscaba hablar con el Presidente con la intención de que presionen a revisar el caso de su hermano, pues los presuntos responsables se encuentran a nada de salir de prisión preventiva, esto por faltas de pruebas. La mujer denunció que la Fiscalía General del Estado no ha hecho bien su trabajo.

*Oficio a Diego

Dijo que entregó hace tiempo un escrito al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en el que le solicita una audiencia para exponer el caso. Y espera todavía.

***Los catorrazos

Mientras en la Región Militar AMLO y Diego tenían un encuentro cordial y respetuoso, afuera tanto los simpatizantes de ambos gobernantes se enfrascaron en gritos, jaloneos y provocaciones que se extendieron por más de una hora. Y todo por el simple hecho de demostrarle al otro según quién era mejor gobernando.

*Sube de tono

La tensión entre los grupos fue tan fuerte que empezaron a despotricar contra los otros llamándose ‘huevones’, ‘títeres’, ‘aprovechados’, entre otros calificativos.

*No pasa a mayores

La pelea terminó cuando los que fueron en apoyo a Diego Sinhue, quienes comentaron que fueron convocados por personas del Gobierno local, se retiraron una vez que se vieron acorralados y superados en cantidad por los amlovers.

***Asamblea tricolor

Sin conflicto el PRI realizó el sábado en su casa de Paseo de la Presa la Asamblea Estatal en la que se eligió por planilla única a los 54 delegados que asistirán a la Asamblea Nacional “Nuevos tiempos, nuevos retos”, que será el 11 de diciembre.

*Planilla única

La planilla fue presentada por la regidora celayense, Claudia Salazar, y respaldada por los alcaldes de Cuerámaro y San Luis de la Paz, Mauricio Arce y Luis Gerardo Sánchez, respectivamente. El delegado del CEN, el queretano Mauricio Ortiz, centró su llamado en pedir cerrar filas en contra del avance del autoritarismo presidencial.

*Los leoneses

Entre los 54 delegados por León están la regidora Araceli Escobar, Hilda Ramírez y Pedro Mata. Además de Juan Pablo López Marún como representante del Consejo Estatal y Tadeo Sánchez como Secretario Electoral del Comité Directivo Estatal.



Celebra Corte histórica

La senadora panista por Guanajuato, Alejandra “La Wera” Reynoso, celebró que la Suprema Corte haga historia al tener el mayor número de mujeres como ministras.

“Mucho éxito a Loretta Ortiz en su nuevo encargo. Su obligación será proteger la Constitución y garantizar que haya contrapesos efectivos al poder”, tuiteó la panista.

En la fotografía Alejandra y Loretta el pasado 23 en la designación en el Senado.

La panista demandó que la Corte pare el atropello del Decreto Presidencial que declara las obras del Gobierno de la República como de seguridad nacional.

Foto: Twitter Ale Reynoso.

