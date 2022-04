Desarrollo industrial del bajío peligra con reforma eléctrica

Al detalle

El Bajío y el norte de México serían de las zonas más afectadas en México con la reforma eléctrica.

El sector que más exportaciones y empleos genera en entidades como Guanajuato requiere certeza en este insumo en el que sostiene su apuesta para los próximos 30 años con la generación de vehículos eléctricos.

Los personajes claves en este sector a nivel nacional han expresado que de aprobarse la reforma eléctrica del Gobierno federal sin cambio alguno provocaría que la industria automotriz pierda competitividad en producción e inversiones al no contar con el escenario clave que el sector a nivel mundial está buscando.

Guanajuato es el sexto estado que más consume energía eléctrica en México y hoy en la actualidad solamente un 10% está cubierta por energías renovables.

Ya hemos comentado en anteriores ocasiones que por lo menos una decena de proyectos relacionados con energías alternas se han frenado a causa de la incertidumbre provocada por la propuesta de la nueva reforma eléctrica.

En Guanajuato consumimos un aproximado de 15 mil 645 GWH de energía eléctrica total y el consumo por año es de 15 mil 948 millones de pesos.

En cifras

La industria que más consume energía en Guanajuato es el sector manufacturero, que requiere del 72% del total, anualmente el gasto es de 11 mil 500 millones de pesos, cantidad que en la actualidad podría ser aún mayor, considerando que la referencia más reciente es del 2019.

La Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable en Guanajuato tiene registrados 9 proyectos de energías naturales de los cuales el que mayor porcentaje de energía genera es el parque fotovoltaico Don José en San Luis de la Paz.

Jorge Obregón Franco, presidente de la Comisión de Energía en Coparmex León, compartió que en las subastas se ha demostrado que existen empresas que le han ofrecido a la Comisión Federal de Electricidad producir energía; por ejemplo un megawatt en 300 pesos mientras que a la dependencia federal la misma cantidad le sale en mil 300 pesos, subrayando que en este primer caso es energía renovable y no contaminante.

Cuentas claras

“La decisión de aplazar la discusión es exclusiva de los legisladores. El sector empresarial ya expresó claramente sus preocupaciones en torno a esta reforma con la debida antelación”, dio a conocer a través de un comunicado de prensa el Consejo Coordinador Empresarial al frente de Francisco Cervantes, quien conociéramos luego de su paso por la Concamin.

En la información enviada por los hombres de negocios recordaron que la Cámara de Diputados convocó a un parlamento abierto, como un ejercicio democrático, para incorporar las opiniones de distintos sectores y especialistas en la toma de decisiones, y ahí el sector privado expuso claramente sus preocupaciones y valiosas propuestas.

En el texto recordaron que en este proceso no solamente los empresarios e industriales han explicado el por qué no es lo mejor para México la reforma eléctrica, también lo han hecho especialistas, académicos, ambientalistas, activistas y organizaciones de jóvenes, que sin embargo su postura y opiniones a sumar, hasta ahora no han sido consideradas en la propuesta.

El CCE hizo énfasis en que lo que buscan es que México cuente con un marco legal transparente y confiable, que incentive la inversión, la innovación, y la competencia.