DESDE QUE se anunció la designación de Arturo Herrera para el Banco de México, más de uno se preguntó cuál era la prisa del gobierno. Y es que Alejandro Díaz de León concluye su periodo ¡hasta fin de año!

LOS MALPENSADOS se preguntan si acaso la 4T buscará que el gobernador del banco central deje su cargo anticipadamente. No sería la primera vez que desde Palacio Nacional se ordenara darle con todo a alguien para quitarlo, como le pasó al ministro Eduardo Medina Mora o al titular de la CRE, Guillermo García Alcocer.

EL SOSPECHOSISMO aumenta porque los senadores morenistas planean aprobar al vapor la designación de Arturo Herrera en la Comisión Permanente, sin convocar a un extraordinario. Alguien debería decirles que Díaz de León no tiene planeado dejar su cargo antes de tiempo y tiene confianza y ganas de seguir en Banxico hasta el último día de diciembre.

POR CIERTO que hoy Rogelio Ramírez de la O tomará las riendas de la SHCP, pero nomás de palabra. A diferencia de la urgencia por ratificar a Herrera, los diputados no se han puesto de acuerdo para tener un periodo extraordinario, por lo que su ratificación tendrá que esperar.

HAY QUE ver lo que está pasando en Zacatecas con el tema de las pensiones de burócratas, pues hasta anoche había una auténtica revuelta en contra de la reforma a la Ley Issstezac.

LOS SINDICATOS reclaman que la reforma los obliga a incrementar su aportación para el retiro y aumenta de 60 a 65 la edad para jubilarse, lo que consideran que atenta contra sus derechos. Del otro lado, sin embargo, está la argumentación del gobernador Alejandro Tello en el sentido de que no hay manera de mantener el actual esquema pensionario.

SEGÚN EXPERTOS, con el modelo vigente los trabajadores cobran mucho más de lo que cotizaron realmente. Y más vale ver cómo se resuelve este asunto, porque es un problema que se repite en la mayor parte del país.

SU LABOR como gobernador la tendrán que evaluar los veracruzanos. Pero a nivel nacional, Cuitláhuac García ya se ganó las carcajadas del público por su humorismo involuntario. Y es que la gestión del gobernador está plagada de joyas de la comedia, como cuando dijo que el tren México-Toluca viajaría... ¡por vía aérea!

O COMO cuando dijo que no le preocupaba la cepa del COVID-19 que surgió en Reino Unido, obvio, porque no había vuelos de Londres a Veracruz. Y ahora salió con que en su estado ya se nota el cambio porque en las gasolineras no cobran... ¡por pasar al baño! Hazte a un lado, Franco Escamilla: ha nacido una estrella veracruzana del stand up.